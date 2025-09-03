前TVB蘇可欣發法律聲明指與男友已分開　曾被揭升呢住跑馬地豪宅

《3日2夜》女神蘇可欣（Eunice）上年初宣布離開TVB，被網民發現做回老本行，升呢做私人飛機空姐。蘇可欣曾因與《出貓特攻隊》泰國演員Nonkul（賓爺）做訪問而撻着，不過這段姊弟戀最後未能開花結果，維持一年半就分手。之後，她公開與圈外男友Geo的戀情，更越戀越富貴，被揭家住跑馬地豪宅，不時大曬名牌包包兼外遊，生活富貴，但近年越戀越低調，更傳出二人已分手。

蘇可欣（Eunice）除了擔任娛樂新聞台主播外，更因為主持《3日2夜》而彈起，獲封為「激流女神」！（IG@eunice_shy）

做回老本行！（截圖）

依然好靚！（IG/@eunice_shy）

今日，蘇可欣在社交平台聯同范德偉律師事務所的范德偉律師作出嚴正聲明，聲明內如如下：

本所代表蘇可欣 (Eunice So) 小姐(「本所客戶」)，謹此嚴正作出聲明如下：

1.本所客戶與王仁灝 (Geoffrey Wong) 先生（「王先生」)已經在2024年2月份分開。

2.本所客戶沒有結欠王先生任何金錢或財物。王先生如有向任何人士借貸，一概與本所客戶無關。

3.有鑑於此，任何人騷擾本所客戶（包括發送滋擾性電子通訊，及/或展開無理纏擾的法律程序），本所客戶將會追究到底。在此期間，本所客戶明確保留一切權利。

David Fenn & Co. (范德偉律師事務所)

2025年9月3日

(本所檔案編號：250350/DF)

