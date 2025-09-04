「亞視忠臣」劉錫賢自爆當年離婚分身家冇工開　諗過繼唔繼續做人

有「亞視忠臣」、「劉忠臣」之稱的劉錫賢在亞視工作了23年，但幾年生活遭逢巨變，不但與太太離婚、經歷喪母之痛，更因疫情無法到內地登台賺錢。他曾透露自己完全沒有工作，零收入，經濟出現重大問題，銀行存款更一度剩返五、六十元，生活拮据。由於沒有簽公司，所以劉錫賢沒有穩定工作，每個月亦沒有固定收入。

劉錫賢上年年尾為一套護老院題材電影，擔任策劃工作。（林迅景 攝）

他最近在內地社交平台拍片剖白當時的感受，他說：「前妻離婚分咗我一半身家，再遇到疫情，兩年冇收入，完全使嘅係老本，但已經俾人分咗咁多，個袋剩返40蚊。問題係，呢個過程裡面，你做定唔做？我所講係做人。」暗示自己曾想過這個問題。

劉錫賢在內地社交平台拍片剖白當時的感受。（片段截圖）

他當年曾在接受《香港01》訪問時透露後來情況已有改善，但仍有憂慮：「舊年幾乎零收入，全靠積蓄捱過一年嘅嚴冬。今年好好多，工作慢慢恢復返，之前做舞台劇又客串咗幾部電影。冇得返內地係我而家最大憂慮，好多朋友都叫我返去，但香港有工作所以推遲咗，後來疫情突變所以就再延遲，希望可以盡快返內地工作。」

見到劉錫賢就知係亞視出品喇！（網上圖片）

他更直言到TVB拍劇是心願之一：「亞視冇咗之後幾年生活都過得去，一路都有工作好似拍ViuTV電視劇，內地都有工作，係舊年情況有啲煩惱。至於考唔考慮去TVB拍劇，我考慮嘅，講咗好多次希望去到TVB，但要等佢哋招手先得，唔通自己貿貿然行入去同志偉哥講咩。」