千禧女神比堅尼曬傲人身材　轉行多年外貌零走樣不輸後生女星

現年41歲的李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）擁174cm身高，早年做模特兒入行，後簽約東方魅力成為歌手，雖然未有大紅大紫，但《夜遊杜拜》至今仍然是經典，令她有「一曲歌手」之稱。早前她甚至發文紀念大碟推出23周年，貼上遊戲GT4中的畫面，上面有她的專輯廣告板，她表示：「我的個人專輯在 23 年前的今天推出了，這是那時在新世界中心的 billboard.. 其實我從沒告訴任何人，心裡面暗地裏很開心自己的專輯在HMV售罄同從沒on sale，今天，和大家一起夜遊..」雖然退圈多時，但很多網民仍反應熱烈，表示想聽到她再唱《夜遊杜拜》，又問她可否將當年的專輯在串流平台上架，她也逐一回覆。

雖然有歌曲代表作，但當時李蘢怡其實只出過一隻EP，之後主力在影圈發展，見星途平平便轉行，在香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程。她一直因以前為了入行未完成大學而耿耿於懷，所以後來索性出國升學，去英國倫敦藝術大學讀大學，2018年更獲英國最高設計學府——皇家藝術學院錄取，修讀珠寶相關的碩士學位，鑽研珠寶設計，而她的努力也沒有白費，其設計的珠寶作品月前在由英國金匠工藝設計委員會（Goldsmiths' Craft & Design Council，簡稱GC&DC）所舉辦的設計獎GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）中獲獎，該獎項有「珠寶界奥斯卡」之稱，而李蘢怡獲得銀獎，非常叻女！

雖然已淡出多年，但樣貌和身材仍然保養得極好，加上女人味散發，風情萬種，吸引力似乎更勝從前。早前她在社交平台的限時動態（IG Story）分享最新近況，只見她身處遊艇上，在蔚藍大海的背景下享受陽光與海風。戴上太陽帽和型格太陽眼鏡的她，身穿一套黑色比堅尼，大方盡騷Fit爆身材。從近鏡自拍可見，她的古銅色肌膚緊緻結實，上圍依然豐滿堅挺、狀態極佳，不輸其他現役女星。

