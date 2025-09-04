愛回家｜Terry李偉健罕公開婚照曬恩愛　老婆甜美賢淑靚樣獲讚

於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演Terry一角，現年50歲的李偉健，於2018年10月與拍拖15年的圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴獲該劇一班演員以及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。李偉健在婚禮上公開多謝老婆表示：「好多謝佢，肯陪我捱窮，我窮咗咁多年，佢都一直陪喺我身邊，對我不離不棄，支持我，真係好好。」不過婚後李偉健對感情事一直好低調，鮮有拿出來說，有些網民甚至不知道他已婚。

李偉健於2018年同拍拖15年嘅老婆Bo結婚。(ig圖片)

李偉健於2018年同拍拖15年嘅老婆Bo結婚。(ig圖片)

劇組到場祝賀一對新人。(資料圖片)

日前李偉健難得放閃曬恩愛，罕有公開老婆的靚樣。最近網上掀起一股以AI製作手辦模型照片的熱潮，以AI透過真實相片製作出模型，因此與相中真人樣貌沒有分別。李偉健日前就以他和老婆的相片生成模型模樣，並放到社交網上分享。李偉健貼出兩張他與老婆的照片，一張是他們於日本拍婚照時的照片，兩人穿上日式傳統結婚禮服，另一張相中李偉健穿上日式傳統白色和服相當帥氣，他老婆就穿上日式傳統紅色和服。兩張相都以AI生成的模型。他老婆樣子甜美，臉圓圓看來很有福氣，兼一副賢妻的模樣。網民紛紛留言大讚李偉健老婆靚女，又指兩人很合襯。

李偉健罕有與老婆放閃。(IG圖片)

李偉健罕有與老婆放閃。(IG圖片)