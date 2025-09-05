蔡思貝作風轉低調挽回人心　網民偶遇讚擁高級臉：靚過那個陳自瑤

現年34歲的TVB視后蔡思貝（Sisley），自港姐卸任後備受力捧，劇接劇的她，入行短短7年便已登上視后寶座，惟多年來，蔡思貝屢陷負面新聞，包括曾捲入「學歷風波」，又被冠以「人肉發電機」稱號，更一度傳出介入王浩信及陳自瑤的婚姻，導致觀眾緣受挫。近年蔡思貝作風轉趨低調，鮮有公開露面，甚至被何廣沛戲稱為「失蹤人口」。不過，近日她出席一個時尚活動時，被網民捕獲，生圖上傳至社交媒體後，其極佳狀態引起網民熱議。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位，但備受爭議。（IG@sisleychoi）

蔡思貝早幾年獲TVB力捧。（IG@sisleychoi）

屢陷負面新聞的蔡思貝，近年作風轉趨低調，被何廣沛笑指是「失蹤人口」（IG@sisleychoi）

蔡思貝早前低調去看BIg Four演唱會，撐「大帥哥」張衛健。（IG@sisleychoi）

儘管工作和私生活備受爭議，但蔡思貝一於少理專注事業，以作品說話，早前更獲星爺周星馳賞識加盟電影《少林女足》成為「星女郎」，再戰影壇。然而，蔡思貝近年作風轉趨低調，甚少露面，社交平台更新次數也減小。至近日，她應邀出席一個時尚活動，期間被網民捕獲，影片中的蔡思貝紮起頭髮，身穿設計型格Deep V西裝褸搭配黑色短裙，精緻的妝容突顯其靚樣，全身散發時尚美，而且她更大方與粉絲互動，報以微笑打招呼及自拍，非常友善。

蔡思貝日前出席時尚活動被捕獲。（小紅書）

友善跟現場人士自拍。（小紅書））

全程笑容掛面。（小紅書）

有趣的是，早前曾有大批網民湧入TVB高層樂易玲的小紅書，留言要求「別找蔡思貝演戲」，短短數小時有超過6,000人讚好，群情洶湧。但經過近期的沉澱，許多網民對她大為改觀，留言區由以往的謾罵攻擊，變成不少讚美：「高級臉」、「越來越美」、「確實很漂亮」、「不管了，反正我是顏狗，她真的好漂亮啊」，甚至有網民將她與昔日緋聞對象的太太陳自瑤比較，「宜家睇，靚過那個陳自瑤」、「靚過多多聲啦！就算yoyo後生10年都比不過啦」，似乎成功挽回不少民心；不過，也有網友為陳自瑤抱不平，指出兩人年齡相差十歲，且陳自瑤已為人母，直接比較不公平，大讚陳自瑤年輕時也樣貌甜美，現在就更添一份女人味。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

陳自瑤是圈中公認凍齡女神。（IG@chenchiyiu）

蔡思貝早前曾在TVB節目《與天地對話》中，剖白入行至今的內心感受，當中她從提當年「食飯緋聞」。蔡思貝坦言入娛樂圈前後的她當然不同，她之前從來沒有幻想過娛樂圈是怎樣，只是很隨心地發生了這件事：「但我以前細個睇嗰啲娛樂雜誌就覺得，咦，食餐飯啫，有咩所謂啫？咁咪食飯囉，點解要咁瑟瑟縮縮啫，即係呢啲無知嘅諗法，咁當自己喺嗰個位置嘅時候，以為食飯啫，唔係男就係女㗎喇，呢種思維原來喺呢個圈係唔可行嘅，最後帶來受傷害嘅係自己。」蔡思貝續言因此恐懼跟人建立關係，因為她自以為是這樣，但原來不是這樣，所以變相她會不懂得如何去相處，才是所謂大家眼中正確的相處方法。

與王浩信的緋聞傳足多年。（視覺中國）

傳出緋聞後，兩人繼續合作。

蔡思貝在節目《與天地對話》中剖白心聲。（《與天地對話》節目截圖）

蔡思貝直言最後受傷害係自己。（《與天地對話》截圖）

雖然節目中蔡思貝沒有交代「食飯對象」是誰，但不少網民自動代入與她緋聞傳得最勁的王浩信；翻查資料，蔡思貝和王浩信的確傳出「閉門打邊爐」事件，有傳當年兩人與《踩過界》台前幕後打邊爐，期間反鎖房門獨處10多分鐘；王浩信事後否認其事，還表示：「點會咁做？無理由咁傷害自己。」並強調與太太陳自瑤沒有分居，但後來又被雜誌圖文並茂指他夜訪女方香閨，自此，外界認定蔡思貝成為王浩信婚變傳聞的導火線。

蔡思貝早前在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。（IG@sisleychoi）

蔡思貝早前獲星爺周星馳賞識成為「星女郎」，加盟電影《少林女足》再戰影壇。（IG@sisleychoi）

蔡思貝早前相隔兩個多月，趁「520」再更新社交平台，與網民互動。（小紅書截圖）

蔡思貝自爆有容貌焦慮。（IG@sisleychoi）

另外，蔡思貝亦曾表示自己心目中的女神代表是張曼玉、舒淇和荷里活女星Anne Hathaway。貴為前港姐亞軍的她，原來也曾有容貌焦慮，她認為外界對女藝人的外表特別苛刻，令她潛移默化地受影響，曾有一段時間覺得自己不夠靚，她又指網民挑剔的不是她的外貌，而是其他東西。對於網民呼籲「別找蔡思貝演戲」，甚至罷看她的作品，蔡思貝坦言此事最令她沮喪，並指：「有時他們看都沒看過我的作品就這麼留言，我覺得蠻不公平的。」不過亦有人會留言為她平反，蔡思貝曾收到網民留言表示看過她的作品之後對她改觀，令她備受鼓舞。