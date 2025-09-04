新西蘭潮什麼｜梁芷珮豪玩皇后鎮！住豪宿登雪山+坐鲨鱼艇飆18尺

TVB旅遊節目《新西蘭潮什麼》本周熱播，梁芷珮（Christy）帶隊豪玩皇后鎮！坐直升機直闖南阿爾卑斯雪山頂，360°環瞰《魔戒》取景地；豪擲港元6806入住獲獎公寓式酒店，露台按摩浴缸對絕景；更挑戰新西蘭獨有「鯊魚快艇」，18呎高空騰躍感受鯊式離心力！



直升機tour（官方提供）

終於登上雪山（官方提供）

浸住溫泉睇靚景（官方提供）

由梁芷珮（Christy） 擔任主持，一共六集的全新旅遊節目《新西蘭潮什麼》，本周一至五晚上10點半、及周日（9月7日）晚9點半翡翠台播映。

9月4日播出的第四集，絕對稱得上是「靚景大曬冷」！Christy一家三口將會遊覽各種曠世美景，並親身示範豪玩皇后鎮攻略，包括坐直升機登上「最接近天堂的地方」—南阿爾卑斯山脈山頂、入住獲獎無數、叫價HKD6,806一晚的超豪華公寓式酒店，及試浸曾奪得「世界豪華水療大獎2018」殊榮的靚景溫泉，無敵美景再加豪華行程，萬勿錯過。

先說直升機之旅，除可飽覽雪山、冰川靚景，及電影《魔戒》的取景地外，Christy一家三口還有15分鐘自由時間在雪山頂盡情漫步兼打卡！至於豪華公寓式酒店開箱同樣吸引，房間不但有按摩浴缸、洗衣設備，還有超闊落靚景露台！除了歎世界，Christy還推介了當地的特色手信新西蘭綠玉及鮑魚殼，以及獲獎無數的雪糕店，萬勿錯過。

9月3日播出的第三集同樣精彩，Christy和囡囡Kasey繼續體驗各樣震撼五官的運動，包括在新西蘭最大的體育場館Eden Park參與Rooftop walk，在離地十層樓高的平台繫繩漫步欣賞綠茵球場，並在現場職員指導下，挑戰高難度《鐵達尼號》動作，期間Christy再度輸畀囡囡放聲大叫，又大讚乜都夠膽玩的囡囡好brave。

Christy母女另外還體驗了新西蘭獨有的「Hydro attack Shark Ride」（鯊魚快艇）。挑戰者坐進「鯊魚船」後，船長除會來個極速遊船河，更會大玩「鯊魚式跳躍」，船長首先會潛入水深約兩米，之後再以超過18呎的高度躍出水面，挑戰者除可從中感受鯊魚日常，更能感受到十足的離心力及衝力，相當刺激！

節目還走訪了《魔戒》及《哈比人》系列的拍攝場地，包括收費HKD558的「哈比村」之旅。另外Christy還參觀了曾為《魔戒》及《阿凡達》等經典電影的電影製作公司workshop，親身接觸各式各樣特別電影道具的同時，還能以第一身體驗電影特技製作過程，過程有趣！