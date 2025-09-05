鍾嘉欣回加享天倫樂被捕獲外貌勁少女　一細節證獲神隊友老公疼錫

現年41歲的鍾嘉欣於2015年下嫁脊醫老公Jeremy，並為對方誕下兩女一子，組織一家五口幸福美滿家庭。婚後，鍾嘉欣將家庭放在首位，大量減產長居加拿大相夫教子，只在照顧家庭的空檔期作有限度工作。不過隨著小朋友開始長大，鍾嘉欣也開始慢慢放手，延續其演藝夢想，最近她辦巡迴演唱會、擔任林峯歌唱嘉賓、拍廣告，又推出新歌，還找來多位星級朋友幫手宣傳，再次活躍幕前。

鍾嘉欣一家五口幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣最近在內地舉行巡唱。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣早前擔任林峯演唱會嘉賓，勾起大家集體回憶。（IG@chungkayanlinda）

不過鍾嘉欣未有因此怠慢家庭，只要不用工作就飛回加拿大陪伴老公及小朋友，寧願自己辛苦些做「空中飛人」，認真是廿四孝好老婆、好媽媽。近日，有網民在溫哥華一家餐廳偶遇鍾嘉欣一家，並將經歷分享到社交平台，大讚鍾嘉欣親民友善，更意外揭露了她被老公捧在手心的幸福生活細節。

鍾嘉欣最近推出新歌《Believe in Yourself》。（《Believe in Yourself》MV截圖）

找來昔日拍檔陳豪拍片宣傳。（IG@chungkayanlinda）

還有唐詩詠。（IG@chungkayanlinda）

該網民透露，當日午膳時意外捕獲鍾嘉欣。起初她只見一位貌似鍾嘉欣老公Jeremy的男士帶著一個小女孩進入餐廳，半小時後，身穿白色上衣搭配牛仔褲的鍾嘉欣進來，一身素雅打扮難掩星味，更顯仙氣。網民又指，用餐期間，全程都是Jeremy在照顧女兒吃飯。這一溫馨細節，可見Jeremy是一位神隊友，能幫輕太太分擔家中大小事務及湊小朋友責任，也讓太太可以安心用餐，享受片刻的悠閒。席間，鍾嘉欣全程跟老公和女兒以英語溝通，加上餐廳裡大部分是老年人和外國人，他們幾乎未被認出，得以享受家庭時光。

有網民在溫哥華野生捕獲鍾嘉欣。（小紅書）

網民分享偶遇鍾嘉欣過程。（小紅書）

網民指她不想打擾鍾嘉欣一家人用餐，故等到對方用膳完畢準備離開時，才趕緊上前打招呼。她稱當時已做好被拒絕的準備，但鍾嘉欣的反應卻非常友善，當被問及「可以跟你合影嗎？」，鍾嘉欣溫柔地回應「可以」，並在步出餐廳後，戴上太陽眼鏡與她親切合照。雖然網民指當時鍾嘉欣十分匆忙離開，但還是跟她合照，已經非常感謝，又大讚鍾嘉欣個子很高，外貌比實際年齡年輕得多，仿如26、27歲的少女。網民也紛紛留言：「她本人真的很美，又有氣質！」、「這個狀態我真是服氣了」、「狀態真的超好，嫁對人的幸福真的可以從狀態反映出来」。

鍾嘉欣笑指當年「鼠」返溫哥華結婚。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣與老公婚後積極造人，現在一家5口美滿幸福。（IG@chungkayanlinda）