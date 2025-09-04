女藝人陳大小姐遭TVB男友鬧爆公司起兵工廠　與東張西望導演密會

現年41歲的TVB男藝員黃潤成，他不僅是樂隊鼓手、室內設計師，還身兼裝修技師與判頭，他於2018年通過入讀TVB訓練班入行，與陳曉華、李芷晴、何泳芍等同為同期學員。黃潤成入行後參演劇集以來發展平平，多飾演配角角色，2021年起作品數量銳減，2024年演出《巾幗梟雄之懸崖》後再無新作。除了拍劇，黃潤成也有參與TVB的選秀節目，他曾於2022年參加《全城一叮》，當時他因打鼓表演被評審伍詠薇指似陳百強而讓觀眾留下印象，可是最終不敵陳懿德出局，他之後亦有參加《福祿壽訓練學院》演出。

黃潤成。

黃潤成。

黃潤成。

黃潤成。

黃潤成。

近日黃潤成突然在他的IG story發文，公開向姓陳的女友「陳大小姐」表達不滿，甚至鬧爆對方，其言論被轉載至Threads等社交平台後引發熱議。他在文中質疑女友與《東張西望》一位女導演來往過密，寫道：「其實你成Q日三更半夜同個甚麼東張女導演去遊車河，唔聽得電話都算了，仲話佢唔贊成你拍拖，佢係你阿媽麼小姐！成日惹埋啲同性戀返嚟！出面聽到啲記者亂UP又屈落我到」。

其後他更激動爆粗補充，直言：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！玩緊咩呀陳大姐你！要喺TVB起兵工廠自己玩夠佢啦....唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」從言論中可見，他疑似暗指女友有「收兵」行為，且自身已不堪這段關係帶來的負面影響。另有網民根據內容猜測，事件中的女主角或與《東張西望》團隊關係熟絡。

黃潤成發文鬧爆女友陳小姐。(ig截圖)