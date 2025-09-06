苑瓊丹與「最上鏡小姐」李尹嫣關係匪淺　被點醒：脾氣燒咗你啲財

苑瓊丹（苑仔）近年宣布暫時息影，主力發展直播帶貨，據知她月入21萬成為直播界女王。最近她回港作客鍾慧冰（冰姐）的YouTube頻道，當中更大爆今屆最上鏡小姐和友誼小姐1號李尹嫣有特別關係！

苑瓊丹與「最上鏡小姐」李尹嫣關係匪淺。（截圖）

今年21歲的1號李尹嫣（Victoria）除了樣子甜美之外，更有一個做經理人的阿媽，故被視為大熱，可惜最終大熱倒灶，賽後更有不少網民對賽果提出質疑，表示不合乎預期，更有人在討論串高呼「還我1號」，認為冠軍應是最上鏡小姐1號李尹嫣，而不是9號陳詠詩。而苑瓊丹在節目中透露：「我最近就識咗個𡃁妹，呢度乜講得？（當然啦，有乜唔講得？當宣傳吓啦，參選港姐1號。）呢個𡃁妹識得一套功夫。（你講完之後佢選唔到喎！）選唔到？選唔到係你嘅損失，佢識得玩一啲數字遊戲，佢可以用一啲譬如生日號碼，佢唔係睇八字，生日號碼、電話號碼同住嘅號碼，可以講你嘅嘢出嚟。佢點講我呢？佢話你個人急得好交關，佢唔識我㗎！佢又唔係唔識我嘅，係我朋友個女，但佢喺英國返嚟，佢就話你個人好急，但你好得意，好鍾意埋單食飯嗰陣時，呢個佢冇辦法知道，仲有呢個細路女叫我改，我真係改咗好多，佢話原本你有好多機會，有更加多比別人搵錢嘅機會，但輸咗你會有脾氣！佢話其實係啲脾氣燒咗你啲財！原本你好勁，我話係咩？咁我鬧少啲。（係呀，你成日好容易發火！）唔啱梗係要出聲，我成日都話生命好短暫，我成日都話工作好似喺戰場，我連司機遲到兩分鐘都會鬧，自從佢話咗我呢樣嘢之後，火燒腹得功，吞返落去先。」

（左起）亞軍施宇琪、冠軍陳詠詩、季軍袁文靜。（資料圖片）

(左起) 季軍袁文靜與最上鏡小姐及友誼小姐李尹嫣。(陳順禎攝)

李尹嫣大熱倒灶。（截圖）

01 李尹嫣 Victoria

只奪得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」兩個獎項。（電視截圖）

參選港姐以來，任職藝人經理的媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括找圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」寫道：「民選冠軍，2025年香港小姐選舉昨晚正式閉幕，賽果已經公布，雖然網上有很多不忿的聲音，不管賽果如何還是尊重主辦方的決定，一切自有最好的安排，但是從昨晚到今天網上有太多的聲音支持女兒了，我還是要在此謝過，感激不盡！女兒還有很多進步的空間！感恩大家對她的愛戴！」不過網民對於李安妮的用詞反感，認為她不應該用「愛戴」形容，更指發文對女兒李尹嫣的支持度有反效果，事後，李安妮火速刪除該帖文。

李尹嫣同媽媽李安妮。（小紅書圖片）

李安妮是羅霖的好友兼經理人。（小紅書圖片）

李安妮是羅霖的好友兼經理人。（小紅書圖片）

在圈中人緣甚廣。（小紅書圖片）

李安妮戥女兒唔抵。（小紅書截圖）