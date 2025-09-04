離巢小生留家睇閱兵儀式曝光豪宅　傳擁10億身家做「大灣區樓王」

現年61歲的吳啟華近年長駐內地發展，除了拍戲及出席商演外，又有經營短視頻平台，更與友人合資開製作公司，有傳他至少坐擁10億身家！昨日（3日）上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行，而吳啟華就留在家中觀看「九三閱兵」儀式，又自彈自唱《我和我的祖國》，更令豪宅曝光！

吳啟華近年長駐內地發展。（微博@吳啟華lawrence）

出道40年，吳啟華以「挺苦的」總結自己的演藝之路。（微博@魯豫有約）

吳啟華稱二十五年回歸最大的感覺是「終於是一個中國人」。（影片截圖）

吳啟華上載了一段影片，並寫道：「此身無悔入華夏！祝福我們偉大的祖國繁榮昌盛國泰民安！」他在片中講道：「今日我專登留喺屋企，邊度都唔去，因為我要睇閲兵呀！」而吳啟華的豪宅亦隨之曝光，可見客廳空間闊落，牆身同地板都鋪上雲石，除了米色梳化之外，還擺放了兩張按摩椅，更有音響及唱K設備，整體裝修風格以現代風為主，低調不失豪華！

吳啟華留在家中觀看「九三閱兵」儀式。（影片截圖）

吳啟華留在家中觀看「九三閱兵」儀式。（影片截圖）

豪宅曝光。（影片截圖）

豪宅曝光。（影片截圖）

自彈自唱《我和我的祖國》。（影片截圖）

自彈自唱《我和我的祖國》。（影片截圖）

自彈自唱《我和我的祖國》。（影片截圖）

曬豪宅！（微博@吳啟華lawrence）

難掩富貴！（微博@吳啟華lawrence）

早年已轉往內地發展的吳啟華，曾坦言在香港生活壓力大，每個月都入不敷出，即使每套劇都擔正做主角，仍生活拮据：「一個月也只有幾千塊，房租都可能要幾千塊，很難生活，不是像大家看起來那麼風光，賺那麼多錢。」不過吳啟華轉戰內地後，實行多方面增加收入，有報道指他其實早已在中山置業，2018年更在大灣區大手掃入6個單位，每間平均市值160萬元，絕對是名副其實的「大灣區樓王」！

曾被爆現身深圳灣1號睇樓。（微博圖片）

吳啟華早年已轉往內地發展。（微博@吳啟華lawrence）

吳啟華早年已轉往內地發展。（視覺中國）