林子祥葉蒨文驚爆兩原因導致早已分居　老婆收拾雜物老公竟發脾氣

現年77歲林子祥與63歲的老婆葉蒨文 (Sally) 結婚29年至今一直十分恩愛，兩人除了是夫妻也是戰友，在舞台上多次合作。他們將於十月登陸紅館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會-香港站，近日亦已展開了宣傳活動，兩人一起接受多個媒體的訪問，並罕談他們的婚姻生活。

林子祥葉蒨文多來來一直十分恩愛（微博@葉蒨文)

林子祥、葉蒨文 。(公關提供)

「林子祥、葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE演唱會》 – 香港站」海報。(公關提供)

林子祥與葉蒨文近日一起接受傳媒訪問，分享了他們的婚姻日常。兩人結婚至今已有29年，他們坦言彼此的性格差異很大，就連生活習慣也截然不同。林子祥在訪問中提到，自己需要在非常安靜的環境之下才能入睡，但葉蒨文卻喜歡在晚上看電視、用電腦，他還曾因為葉蒨文看電視聲音太大而提出過意見。之後，林子祥提議葉蒨文晚上戴耳機看電視，不過葉蒨文認為這個辦法行不通，最終兩人商量後決定分房睡。

原來兩人已分居生活。(資料圖片)

林子祥還笑言婚後最好的夫妻相處方法就是分房睡，甚至分屋住。而事實上，原本他們現在確實是分屋而居，林子祥住樓上，葉蒨文住樓下。葉蒨文表示林子祥對自己的個人物品有很強的原則性，即使她作為老婆也不敢輕易觸碰。她憶述自己曾幫林子祥整理抽屜裡的雜物，結果向來脾氣溫和的林子祥竟因此而發火了，從那次以後，葉蒨文便清楚知道這就是丈夫的界線，不能越過。

葉蒨文與林子祥一同演出節目。（視頻截圖）

林子祥及葉蒨文（節目截圖）