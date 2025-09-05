山寨吳卓羲驚現澳門牛雜店　95%相似度震撼網民即場抄牌：太靚仔

近年不少舖頭為了突圍吸客，都會奇招盡出大搞噱頭，其中找「明星臉」店員做生招牌，更是人氣保證。早幾年香港就出了一位「豬肉威」，成功掀起話題。最近在澳門一間網紅牛雜店，竟又驚現一位「山寨吳卓羲」，不少網民第一眼都認錯，相似度達95%。

吳卓羲近年積極在內地發展。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲已經參與錄製多個內地綜藝節目。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲早前在直播節目上大跳網紅舞。(小紅書)

近日，不少網民在社交平台瘋傳，表示在澳門一間網紅牛雜店「野生捕獲」吳卓羲，以為他正在拍攝旅遊節目，但實情原來並非如此，那個其實只是跟吳卓羲撞樣的店員。從網民分享的照片可見，這位山寨吳卓羲雖然身形較正版瘦削，但髮型、眼神，特別是那兩道濃眉，簡直是如同一徹，令網民驚嘆，更有不少人慕名而來，一睹這位「牛雜吳卓羲」的風采。而這位「牛雜吳卓羲」似乎已習慣成為舖頭的「打卡點」，面對鏡頭和人群，他仍保持認真地在賣牛雜，絲毫不受影響。

近日澳門一間牛雜店出現一位「山寨吳卓羲。」（小紅書）

網民大讚靚仔。（小紅書）

吸引不少人幫襯。（小紅書）

圖片在網上洗版後，即引起網民哄動，紛紛留言：「太像了吧」、「不是同一個人嗎」，甚至有網民自言向對方攞微信，但當面遭食檸檬，「我還問他要薇（微信），他沒有給我」，十分搞笑。事實上，早之前歌手Tyson Yoshi已被指與吳卓羲「撞樣」，如今在澳門再添一員，未知會否好似周杰倫一樣，稍後出現「吳卓羲族群」呢？

除了口罩都似。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）