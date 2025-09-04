佘詩曼大爆文頌嫻缺席閨蜜團真相　直認姊妹情有變：就嚟不和

佘詩曼早前連拍兩劇《正義女神 Themis》和《新聞女王2》，一完成手頭工作後，便立即相約一班好姊妹，包括湯盈盈、鍾麗淇、周家蔚、姚樂怡、梁靖琪外遊度假。余詩曼不忘在社交平台分享了閨蜜團的合照，六人穿上黑色沙灘裙，大曬Fit爆身材，當中梁靖琪、鍾麗淇及佘詩曼的性感打扮最為養眼。

余詩曼今日出席品牌活動。（葉志明攝）

阿佘一身型格打扮。（葉志明攝）

不過有眼利的網民發現「七魔女」去年相約遊泰，當時文頌嫻已缺席，今年再度缺席，隨即引起網民熱議，有網民都忍不住留言：「哈哈哈嫻人很忙」、「文頌嫻呢？」、「為什麼沒有文頌嫻？」、「她去年好像已經沒有出現」，不和傳聞甚囂塵上。

「七魔女」早前相約去度假。（IG圖片）

唯缺文頌嫻。（IG圖片）

佘詩曼（阿佘）今日（4/9）現身尖沙咀出席品牌活動。對於有指文頌嫻兩度缺席閨蜜度假團，「七魔女」友情疑現暗湧，惹起網民熱議。阿佘接受《香港01》訪問時表示：「我哋去咗布吉玩咗6日5夜。其實我哋成班人係好難約，真係要趁住暑假先約到。點解文女（文頌嫻）去唔到，係因為撞正佢個女生日，真係唔好提，我直頭係輸咗，我失寵，我叫極佢都唔肯，『我個女生日，大佬』。（叫埋佢個女去嘛！）我哋唔帶小朋友。如果照顧小朋友，變咗就唔係大人Relax。唔緊要囉，下次再約。（網民質疑你哋不和？）我就嚟不和，佢剩係咁錫個囡，唔錫我哋。」

余詩曼否認「七魔女」鬧不和。（葉志明攝）