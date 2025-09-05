熱氣球嘉年華｜受訪媽媽字字珠璣爆紅　被揭原來是網紅

香港首個國際熱氣球節本來是萬眾期待的盛事，原定9月4 日於中環海濱開鑼，但首日開幕竟發然原來主辦方未成功申請載客許可，而且拒絕退款，令在場市民相當憤怒。當中一位媽媽受訪時字字珠璣，完全無粗口但句句到肉，火速被起底是網紅。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，近距離觀賞約20個來自不同國家及地區的特色熱氣球。（梁鵬威攝）

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走。（梁鵬威攝）

大會網站宣布停售飛行體驗門票。（網頁截圖）

熱氣球節主辦方原來未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動只能遠觀而不可登上熱氣球。雖然入場條款曾寫明主運方有權因應情況調動節目，並拒絕退款。在場暴曬多時專程購票入場的市民及旅客聞言相當憤怒。其中一位媽媽何小姐為參與盛事，為兒子取消補習並在烈日下排隊多時，兩分幾鐘方問中連珠炮轟：「我來坐熱氣球，原來你連license都沒有，我要畀六百幾蚊睇你放風箏呀？」說到激動處兒子適時遞水，相當乖巧伶俐。

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，原來是網紅。（網頁截圖）

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，被起底後不少網民留言大讚好口才。（網頁截圖）

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，被起底後不少網民留言大讚好口才。（網頁截圖）