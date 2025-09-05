「熱氣球節變放風箏」事件仲有下集　「激心港媽」火拼主辦方總監

香港首個國際熱氣球節本來是萬眾期待的盛事，原定9月4日於中環海濱開鑼，但首日開幕竟發現原來主辦方未成功申請載客許可，令到場遊客只可以望住個熱氣球飛，而自己只能站在地面「欣賞」，而且主辦方更拒絕退款。有「激心阿媽」嬲到震，受訪時字字珠璣，完全無粗口但句句到肉。該訪問片成為近日最熱門話題，原來除了「激心阿媽」何小姐受訪片段外，還有她與主辦方對質的片段，一樣問到主辦方啞口無言！



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐升空。（梁鵬威攝）

片中「激心阿媽」與主辦方爭論，直言要求退款：「而家賣晒飛入嚟，人哋要去旅行，我哋有其他事，我哋係冇可能再入嚟，等你幾時升到空，所以你畀唔到呢個service我哋，你一定要退錢。你呢啲係錯晒，商品說明條例你根本達標唔到。」主辦方口窒窒解釋：「因為呢個係門票嚟，嗰個（指着）熱氣球資格係冇。」

「激心阿媽」何小姐同主辦方總監據理力爭。（截圖）

「激心阿媽」何小姐字字珠璣，句句到肉，呢段片一樣咁精彩！（截圖）

「激心阿媽」再度展開「攻勢」：「嚟呢度嘅人係為咗坐氣球，然之後你話畀我聽你可以隨便更改節目，但係你更改嘅節目唔係我哋想要嘅嘢。」主辦方繼續重覆以上對話，「激心阿媽」又繼續說：「你唔好重複啦，唔係要你同我哋講可以隨時入嚟，我哋入嚟做乜嘢啫？你唔好扮苦主，我哋先係真苦主。你未有牌照之前，唔好宣傳你可以坐熱氣球。」