向太爆有女演員出姣招「摳手掌心」勾引向華強　霸氣喊封殺對方

影視大亨向華強的太太向太陳嵐近年活躍社交平台，不時拍片分享舊日往事及昔日秘聞，吸引不少網民觀看，引起許多關注。近日，她就自爆曾有一名女演員在與老公向華強握手時，手摳他手掌心，釋放出「性暗示」，令她直呼：「想扇她兩巴掌」，引起不少網民紛紛討論。

向太陳嵐自爆曾有女演員勾引老公向華強 。（向太微博圖片）

向華強作為影視大亨，在娛樂圈有一定的影響力，面臨的誘惑比起其他男人還要多，向太陳嵐在影片中就分享曾有一名女演員手摳向華強手掌心作出勾引：「演員也不是很紅的，跟他握手然後就扣他手掌心，然後他那天喝的有點多，問我為甚麼她跟我握手，扣我手掌心，然後我就『誰？去打她，想扇她兩巴掌』，這麼擺明地勾引我老公，從此我的所有電影配角都不會用到這個女演員。」而這個「摳手心」的行為，其實是代表着性暗示，她全程沒有公開該女演員姓名及沒有透露更多線索，因而引起許多網民好奇心，紛紛想知道到底是那一位女明星如此大膽。

向太陳嵐活躍社交平台。（抖音截圖）

向太陳嵐後來封殺勾引老公向華強的女演員。（抖音截圖）

另外，向太陳嵐亦就「到底要不要去查伴侶的手機」這個問題作出探討時，她就表示自己不會去看老公的手機，而對方亦不會翻看她的手機，她霸氣表示：「他的行蹤我都瞭如指掌，他找不到我他慌。」