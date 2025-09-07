陳曉東師妹做歌手曾負債40萬　轉型做AI課程導師收古天樂PM約見

41歲的前創作歌手文恩澄（Rannes），當年頂住陳曉東師妹的稱號入行，可惜她曾透露歌手時期生活一點也不好過：「08年到12年做幕前嗰段日子，我幾乎係零收入。每個月都要靠自己教琴嗰三，四千蚊，最後尾我仲差唔多爭落四十萬債務。」目前文恩澄已退出幕前工作，並轉行廣告導演、剪接師，及AI課程導師，為公司進行商業培訓，相當犀利！

文恩澄轉型廣告導演後，曾憑電影《極品閨蜜》衝出亞洲，共獲得 10 個國際電影節獎項，當中包括 《最佳導演》。目前兼任AI課程導師的除了獲Google邀請分享心得外，又不時在網上分享AI作品：「我測試了多個AI工具的能力，看看它們能夠在電影創作中發揮到什麼程度，並將緊張刺激的情節完美呈現。這是一個充滿驚險與刺激的故事預告，完全由AI生成技術創作而成，展示了AI在創意領域中的強大潛力。」

她亦曾透露獲古天樂邀請見面，她寫道：「有一日收到個fb pm：「（上刪一百字）我哋老闆有睇開你YouTube，佢想見下你傾下」 受寵若驚！！😳 多謝古生」早前更將她超過15 年的影視廣告經驗與教授上千名學員的實戰心得，濃縮成一本人人都能上手的AI 創作手冊。

