東張西望｜「熱氣球激心港媽」狂爆金句！　淚水忍不住透另有內情

熱氣球節變「放風箏節」引來全城熱話，「激心港媽」一番據理力爭，完全無粗口但句句到肉說受訪片段得到不少掌聲。《東張西望》今日一集，訪問片中主角「激心港媽」何小姐（Dreamy），一番說詞同樣令人拍爛手掌。同時，她也透露出，當日受訪不說粗口的原因。



「激心港媽」何小姐（Dreamy）：「失望資源，我唔明白點解一個主辦，花咗咁多時間，花咗咁多錢去做宣傳，但係到頭來，你用一句說話：政府冇批到嗰個牌照畀我哋。然之後做唔到嗰件事，用張黑色膠紙貼喺banner就當冇事發生。我唔明白點解可以咁不負責任？點解你去到最後moment，last minute，你先去通知我哋呢一班買咗飛嘅人。」

她續說：「其實你係咪當緊我哋呢班消費者係傻㗎呢？根本上係欺詐嘅行為，你係誤導性嘅宣傳。我覺得呢件事唔係我蝕咗錢，唔係你攞嗰幾百蚊雪糕券打發我哋。我哋唔係乞兒我哋係一班消費者。我喺香港，我而家要追討嘅係一個公道。如果我哋唔追呢個公道，淨係話：我攞返啲錢就算。即係話我哋而家縱容緊其他主辦單位，以後可以喺香港搞呢啲活動，大肆宣傳，收完錢之後，不負責任，只係講一句：批唔到，係政府責任。當其時仔仔喺身邊，哪怕我幾想講粗口。」

「激心港媽」真係好型！（《東張西望》截圖）

「好多網民都話：點解我唔講粗口？其實我講粗口好叻好流利，因為我係一個土生土長嘅香港人。我要講嘅話28個字都識講。問題嘅係我爭取緊嘅係權益，我亦都教導緊我細路仔，對待一啲不公義嘅事件，我哋要點樣處理，所以我係唔會講一個字嘅粗口。」

「激心港媽」何小姐也表示，事件除了令入場市民失望，亦對她的兒子造成不少打擊，更一邊眼眨淚光一邊說出內情：「仔仔好期待呢個活動，因為佢有注意力不足過動症和自閉症，所以呢啲有特殊需要嘅小朋友要花好多時間，心機去開解佢。我小朋友返到屋企都好情緒低落，佢問媽媽點解會咁樣，我只能夠盡能力去開解佢。」

