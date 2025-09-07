盧惠光與成龍曾志偉約飯局不醉無歸　曾傳被炒魷僅獲10萬一度交惡

現年66歲的盧惠光曾在泰拳界聲名大振，更是80年代香港拳王，當年被發掘進軍演藝圈後參演過不少電影，成為一位武打影星，更在1989年當上成家班的龍虎武師，與成龍合作無間。不過盧惠光在2009年拍完《新宿事件》後被解僱，有傳當時僅獲10萬元遣散費，令失業失婚又要照顧兩子的他生活艱難，因而傳出二人交惡。不過日前盧惠光就與成龍、曾志偉及林國斌等聚會，更相談甚歡！

80年代香港拳王。（IG@kenlow_1）

一身造型相當前衛！（IG@kenlow_1）

盧惠光曬出合照，並寫道：「一個晚上！一個飯局！不醉無歸！」相中所見，眾人難得相聚，成龍搭住曾志偉膊頭，而站在後排的盧惠光就雙手舉拇指，心情大靚！盧惠光於老撾出生，為生活和逃避戰亂，19歲時輾轉到香港打工，因崇拜李小龍在求學時期已學習泰拳、跆拳道，其後機緣巧合下認識了「香港泰拳之父」蘇世龍，在對方手下練拳，並於80年代初成為職業拳手，曾連續7屆獲得香港泰拳冠軍！

在1995年上映的《霹靂火》由陳嘉上執導、成龍主演，電影以賽車為題材，盧惠光在戲中飾演反派Cougar的手下之一。（網上圖片）

1987年盧惠光在成家班成員馮克安引薦下，當上成龍的保鑣，並參與電影演出，兩人共事多年，但2009年卻爆出被「炒魷魚」，不過盧惠光曾在接受訪問時澄清：「又唔可以講『炒魷魚』，呢度要澄清係解散。嗰時可以講係人生低潮，直頭低到係黐地下，全部嘢一齊嚟，記住有時人遇到唔愉快或當黑，係會一齊嚟，供樓、讀書又要交學費，銀行供樓要幾萬蚊息，點供？打開銀行簿剩番好似夠一半供樓，就喺嗰時佢（楊紹鴻）叫我入亞視拍兩部劇，收咗張20幾萬支票，解決咗好多嘢。（被人「解散」很無奈？）因為當時搞離婚，公司又上晒北京，佢（指成龍）有問我跟唔跟佢上北京，我第一句乜都冇諗就話唔上，我要睇住兩個仔，話我上咗去兩個仔冇人睇，唔上就冇嘢講，就搵人傾解散，冇咩特別，又唔係話炒你魷魚。」雙方並無交惡！

盧惠光同兩個仔。（IG@kenlow_1）