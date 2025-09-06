黃澤鋒58歲太太陳麗麗順利誕下細女母女平安　家姐抱住妹妹超開心

現年58歲的黃澤鋒與同齡老婆陳麗麗今年5月趁母親節宣布透過人工懷孕成功懷有第二胎，將為愛女「小黃妃」黃熙恩增添一位妹妹，預產期是今個月。今日凌晨5點左右，黃澤鋒於IG宣布細女已出世了，母女平安。

黃澤鋒最近上ViuTV節目《不一樣的爸媽》的訪問大談與同齡太太陳麗麗結婚一事。（節目截圖）

黃澤鋒在開學日上與女兒合照。(IG @briancfwong)

黃澤鋒與陳麗麗趁母親節前夕向大家公布懷第二胎。(IG @briancfwong)

黃澤鋒以大女「小黃妃」黃熙恩的角度發文寫道：「#一家四口 #我係家姐 #歡迎你來到這個世界 #同大家介紹返 #屋企新成員 #小貴妃 #黃妃與貴妃 #黃熙恩 #小黃妃」，並貼出多張細女出世後的照片，小黃妃抱住妹妹小貴妃笑得非常開心，一家四口十分溫馨。黃澤鋒的細女看來相當可愛，白雪雪長相甜美，網民亦紛紛為他們一家送上祝福。

黃澤鋒的細女平安出世了。(IG圖片)

黃澤鋒與太太陳麗麗「愛的續約」成功，為他們的家庭增添一員。陳麗麗以58歲超高齡再度懷孕，陳麗麗今胎確實得來不易，先後兩度流產，身心傷痛難以言喻，還要面對網民毒舌。為保腹中5個月大胎兒，要每日打安胎針，打足半年針孔已遍佈肚皮，但為母則強，陳麗麗表示不怕辛苦：「係憂心佢唔長大，經歷過BB冇心跳，成日擔心。」而小黃妃亦在今年的母親節許了一個小小願望：「希望BB可以健康、可以快高長大，出世可以健健康康、平平安安。」如今妹妹終於順利出世了。

