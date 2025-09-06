東張女神一洗拜金女形象靠自己努力賺錢　北上從事一生意做老闆娘

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》主持Bob林盛斌為五大女神李芷晴、葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀牽紅線，掀起不少話題，且引發網上熱議。而在五位女神當中，東張女神梁敏巧（Maggie) 的關注度就非常之高，她拒絕了Babyface (黃駿濠) 之後，因先後對年薪有500萬「超筍盤」的譚品堯、與年薪超過200萬的余國華感興趣，最後情傾年薪超過100萬元的「暖男律師」劉啟進，而被網民批為拜金港女。

梁敏巧近年人氣急升！（IG/@maggiemanhau）

梁敏巧回應「拜金」負評，又大讚譚品堯（左）好Man。（葉志明攝）

梁敏巧（陳順禎攝）

近日梁敏巧接受本地琴行的網上頻道訪問，就透露原本她已成為了老闆的事。梁敏巧在訪問中表示她自6歲開始學習鋼琴，現時已經考獲演奏級資格。梁敏巧指她現時主要做藝人工作，但副業其實是鋼琴老師，平時會在家中教琴，有不少小朋友學生上門到她家裡學琴。梁敏巧又透露，疫情前曾在內地開琴行教琴，可是剛開業便遇上疫情，她並未能到內地打理生意。最近她就計劃再接再厲，在珠海開琴行。梁敏巧表示前期籌備工作，包括找舖位、找學生、找老師、流程設計以及裝修等已準備得七七八八，希望可以十月可以正式開幕，不過她會請老師教授學生，不會親自任教。

梁敏巧接受琴行訪問。(節目截圖)