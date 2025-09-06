70歲影帝生圖流出真實狀態極離譜　曾於內地被狂漢刺傷腹部即入院

現年70歲的影帝任達華入行至今一直活躍於演藝界，多年來拍過不少膾炙人口的電影，代表作有《PTU》、《黑社會》、以及《歲月神偷》等，不但演技爐火純青，而且有型有款，每次出現商演活動，特別是在內地必定萬人空巷。身為大明星的任達華平日出入，卻是甚為低調，但每次被粉絲捕獲要求集郵，都會任影唔嬲，作風親民友善。

任達華表示自己願自降片酬，支持新導演與香港電影。（葉志明 攝）

任達華不時被網民偶遇。(小紅書)

任達華主動幫網民埋單。(小紅書)

昨日又有網民在街上偶遇任達華，有博主於社交網以「70歲任達華現身尖沙咀被網友偶遇！」為標題，發文寫道：「小麥色的膚色看起來就很健康，70歲了身材也保持這麽好，沒有發福也沒有小肚子，還是很酷的。當天身穿黑色的緊身褲黑T恤配合牛仔馬甲，任達華很喜歡牛仔系列，經常看到他這樣的穿搭。好像在參加什麽活動現場有人在拍攝，任達華70歲了這個狀態是真不錯，我們村里人多70多歲的有些都扶拐杖了，華哥還可以拍戲，非常有魅力。」生圖之下的任達華狀態真是好得離譜，怎樣看都不似他的真實年紀。

任達華被偶遇生圖。(小紅書)

任達華被偶遇生圖。(小紅書)

任達華被偶遇生圖。(小紅書)

任達華被偶遇生圖。(小紅書)

任達華被偶遇生圖。(小紅書)

任達華於2019年7月在中山出席活動時，遭狂徒用刀刺傷腰間和腹部，當場流血。事發時任達華正站在台上，此時有一名身穿背心的男子衝上台，並從褲袋裏拿出利刀刺向任達華的腰間和腹部，刺完還用手打他，且還不停揮刀追住他施襲，任達華嚇得即急忙閃避，現場的工作人員以及保安人員齊衝上前制服疑兇。任達華哥用手按着腹部，當時他依然清醒，他還拿起手來看看掌上的鮮血，並跟工作人員表示：「去醫院吖。」之後就上了車往醫院接受治療。而他在接受過手術之後幸好無大礙。

華哥遇襲受傷流血。(微博截圖)

華哥遇襲受傷流血。(微博截圖)