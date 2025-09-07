72歲綠葉惡爺半退休後做村長　被騙過百萬態度從容︰咪前世欠咗佢

現時72歲的曾偉明在70年代入行，自嘲「惡形惡相」有「綠葉惡爺」之稱。他曾效力無綫和亞視，去年參演ViuTV劇集《打天下2》及《老是常出現》，但作品不多，現處於半退休狀態，出任村長幫助居民，閒時釣魚打發時間。日前曾偉明為楊紹鴻的YouTube節目做嘉賓，感慨新一代演員多是富二代不能捱苦，更被楊紹鴻踢爆曾被騙過百萬元，但他沒有動怒，輕描淡寫說：「前世欠咗佢。」

曾偉明接受好友楊紹鴻訪問。（YouTube@楊紹鴻）

曾偉明表示昔日的演藝圈，演員好需要這份工作來養妻活兒，現在卻是兩回事，感慨電視圈已成夕陽工業，並說：「依家出嚟都係富二代，喺鏡頭前唔係話唔認真，但係玩票性質，冇我哋以前咁日日捱夜....大打三日三夜，你叫依家年青人拍呢啲，唔好話三日三夜，連續打十幾招嚟睇吓。」

曾偉明入行近半世紀。（電視截圖）

演出過多部劇集，有「綠葉惡爺」之稱。（電視截圖）

曾偉明在亞視劇集《穆桂英》的演出。（電視截圖）

曾偉明（左）有份演出《再見艷陽天》。（電視截圖）

+ 2

入行逾半世紀，曾偉明相識滿天下，但稱知己十隻手指數得晒。外表粗獷的他，原來鐵漢柔情，說到未能見前輩江毅叔最後一面，一時感觸眼濕濕。曾偉明更被楊紹鴻踢爆年前被娛圈中人騙走過百萬元，楊紹鴻說：「一個義字害死佢，當年叫微電影？」曾偉明接著說：「首先呢個電影俾人感覺係慈善電影，所以電影出嚟個心係為慈善，唔單止我嘅....。」他起初否認被騙：「咁又唔係呃，我係攞錢上嚟幫吓佢，佢話一有錢就即刻還返俾我嘅...。」楊紹鴻直指對方：「食住你善心，其實係詐騙。」曾偉明終於承認：「事後咪知道囉，咁無辦法，我好信命運，人係好玄，點解咁多人唔呃呃你，咪前世欠咗佢。」

楊紹鴻說笑：「你唔俾我呃啲！」指曾偉明為人疏爽，經常借錢杖義幫朋友，但會被太太「哦」，笑言大家缺錢可以找「明哥」。曾偉明表示自己性格如此，一臉尷尬，並趁機會呼籲各方好友別再問他借錢：「又咁講啦，趁呢個機會，依家我冇搵錢能力嘞。」

曾偉明曾被騙過百萬。（YouTube@楊紹鴻）

曾偉明為人疏爽。（YouTube@楊紹鴻）

江毅2013年因肺癌病逝，享年77歲，曾偉明遺憾未能見對方一面。（影片截圖）

曾偉明近年做村長，亦經常返內地。（小紅書圖片）

現時於半退休狀態，出任村長幫助居民，閒時釣魚打發時間。（網上圖片）