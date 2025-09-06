熱氣球激心港媽社交網追蹤人數翻倍　新片回應網民留言

中環海濱舉行的香港首個國際熱氣球節，首日開幕竟發然原來主辦方未成功申請載客許可，而且拒絕退款，當中一位受訪媽媽何小姐，字字珠璣火速走紅，社交網追蹤人數翻倍﹗



熱氣球嘉年華｜受訪媽媽字字珠璣爆紅 被揭原來是網紅

「熱氣球變放風箏」事件成為近日熱話，「激心阿媽」更成討論焦點。（《東張西望》截圖）

「激心港媽」真係好型！（《東張西望》截圖）

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，原來是網紅。（網頁截圖）

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，原來是網紅。（網頁截圖）

何小姐受訪後火速被起底，原來是一名KOL有不少美食探店片，同時也是一位單親媽媽。她親身回應網民的留言，感謝各界關注，亦認同現年10歲仔仔乖巧，並多謝網民的讚賞。她拍片表示：「大家好，我是Botan。非常感謝大家對「熱氣球」事件的關注，也因為這件事，我們平台的關注人數增加了不少，藉此機會，我希望讓更多人看到這條影片。如果還有未加入群組的「苦主」，且希望維護自身權益，請立即私訊與我們聯絡。我們已經聘請了律師團隊和相關部門跟進此事，我們會全力為大家繼續跟進此事，陪伴著大家盡力爭取應有的權益。再次感謝大家的支持！」

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，截至9月6日下午5時，社交網追蹤人數已增加逾一倍至5萬4千人。（網頁截圖）

