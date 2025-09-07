葉蒨文否認整容　貼18歲素顏照證冇開眼頭：唔覺依家五官認唔到我

憑戀綜《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文（Sophie），近日機會不斷，早前更與緋聞男友曾展望（GM）擔任港姐司儀，葉蒨文都是港姐出身，但當年30強止步，有網民就替她不值，不過亦有人翻出她2016年參選時的照片，質疑她整過容，她就在社交平台貼出18歲的素顏舊照激動澄清，更怒轟黑粉。

葉蒨文近日做港姐司儀，被指靚過全場佳麗，網民驚訝她為何當年只得30強。（資料圖片

葉蒨文是2016年港姐30強，連決賽都入唔到。（資料圖片）

近日有網民重翻她選港姐的舊照，質疑她整容。（VCG）

面對網上愈演愈烈的整容指控，葉蒨文不甘示弱，於深夜在IG發長文正面還擊。她首先分享了當年24歲參選港姐時的媒體照，並大方自嘲當時的「災難級」造型：「唔好意思，嗰陣時三年冇剪頭髮，披頭散髮，冇化底妝，仲要畫咗條Kam眉同眼線。」她又公開自己18歲的素顏照，表示：「我真係唔覺得依家五官都認唔到我，少少誇張喎，黑粉們。」

葉蒨文近日就解釋：「嗰陣時三年冇剪頭髮，披頭散髮，冇化底妝，仲要畫咗條Kam眉同眼線。」（VCG）

對於網民言之鑿鑿地指控她曾「開眼頭」，葉蒨文更是火力全開，以近乎「生物學」的角度霸氣反擊，要求黑粉們先做好功課：「你知唔知開刀嗰啲眼頭唔會好似我咁，笑嘅時候眼頭肌肉彎彎地向下㗎？」她再拋出另一有力證據：「同埋拍攝近鏡時，我連眼頭都有眼睫毛㗎，即係有毛囊啊！你覺得邊個咁得閒割完對眼植返啲毛囊去個眼頭度？」葉蒨文更批評黑粉的言論比她當年的造型更不堪：「你講啲嘢仲Kam過我當時嗰個髮型。黑粉請借一借，笑死。」

葉蒨文貼出18歲的素顏照，表示：「我真係唔覺得依家五官都認唔到我，少少誇張喎，黑粉們。」（Threads@sophieysm）

葉蒨文又長篇大論解釋為何自己肯定冇開眼頭：「你知唔知開刀嗰啲眼頭唔會好似我咁，笑嘅時候眼頭肌肉彎彎地向下㗎？」（IG@sophieysm）

她再拋出另一有力證據：「同埋拍攝近鏡時，我連眼頭都有眼睫毛㗎，即係有毛囊啊！你覺得邊個咁得閒割完對眼植返啲毛囊去個眼頭度？」她批評黑粉言論仲kam過自己當年的造型。（IG@sophieysm）

除了為自己澄清，她更心痛粉絲為她擔心，帖文開首便說：「最重要係你搞到我啲粉絲啊，我出名錫粉絲嘅！你要佢哋同你坳，又為咗我嬲。」她安撫粉絲無需生氣，並高EQ地將負評轉化為動力：「換一個角度諗，佢哋係覺得我變好咗先咁講啫，咁好老實講，人生都係求進步同埋想變得越嚟越好，所以我都會越變越靚！」她甚至視輿論為宣傳，盡顯豁達一面。