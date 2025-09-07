菊梓喬鬆口談保錡戀情　自爆40歲不婚不生：你問佢呀！

菊梓喬（Hana）早前接受訪問時，當被問及與保錡的戀情時，一如既往地「落閘」不予回應。然而，今天（7/9）在HOY TV新劇《我愛九龍城》記者會結束後，她接受訪問時，似乎心情格外愉快，當再度提及與保錡的戀情，便稍稍「鬆口」。



菊梓喬唱《我愛九龍城》劇集曲。（葉志明 攝）

《我愛九龍城》演員大合照。（葉志明 攝）

菊梓喬受訪時表示，十分掛念唱劇集主題曲。「頭先唱錯歌詞呀，好緊張，好彩冇人知。」她也表示，自己與九龍城有很深關係，事關自己經常去九龍城食宵夜。「好好食㗎，麵包蟹。（上次有人影到你喺深圳）因為我內地工作多呀，自己好鍾意食嘢。（幾好喎，有人照顧你）我自己照顧自己，我大個㗎啦。（你可以照顧返『佢』）你唔好咁啦！唔好講照顧邊個唔照顧邊個啦，人生出嚟有責任照顧自己。」

菊梓喬被「嚴刑迫供」，稍稍「鬆口」。（葉志明 攝）

「我自理能力好高，又識煮飯又識揸車，都識好多嘢，我係一個叻女嚟。（有人照顧你都會照顧？）梗係唔係啦，能力範圍做到先得嘅，做唔到唔會夾硬攬上身。（會唔會諗住結婚？）未呀！過晒啦，你明唔明呀？四張（40歲）啦！以前會好想追車尾，而家車尾嗰度。（唔做媽媽？）我覺得事業緊要啲囉，去到呢個年紀都冇得揀。我又驚我生咗出嚟，會有個代溝。」

菊梓喬唱《我愛九龍城》劇集曲。（葉志明 攝）

何哲圖好照顧菊梓喬，全程都跟到實。（葉志明 攝）

記者以黃澤鋒做例子，表示代溝不是問題。菊梓喬就回覆：「好偉大呀！我驚我冇咁偉大。你哋好想我生咩？我咁瘦！但係問題重點係我嗰唔想生，我又唔想結婚，又唔想生。(咁佢點諗？）邊個呀？（保錡呀）我點知佢呀，你問佢呀！（有冇傾過？）唔傾呢啲嘢㗎。（咁傾咩？）講音樂囉。」記者笑言，菊梓喬應該教保錡唱歌，她就回答：「佢叻㗎啦，佢勁㗎。我冇資格教人。」記者再追問兩人關係，菊梓喬也回應：「講返工作啦，都冇人留意我工作嘅。」