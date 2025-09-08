苑瓊丹拍《九品芝麻官》急口令狂NG想搵窿捐　星爺建議遭王晶反對

61歲的資深演員苑瓊丹近年主力內地發展，撈得風生水起。在影視圈打滾逾40年的她，演過不少經典角色，其中以《唐伯虎點秋香》中的「石榴姐」及《九品芝麻官》裡的「龜婆」最深入民心，至今仍深受觀眾和網民喜愛。近日，苑瓊丹作客王晶的訪談節目，分享了當年與周星馳合作的點滴，以及拍攝這兩部經典電影時不為人知的辛酸史。

苑瓊丹直言拍攝《唐伯虎點秋香》時，沒有好玩，只有壓力。（小紅書截圖）

苑瓊丹直言拍攝《唐伯虎點秋香》時，原本有一幕她要跪著求華夫人，拍攝前她自己在房間反覆練習怎樣跪，跪到膝蓋都腫。（小紅書截圖）

苑瓊丹直言拍攝《唐伯虎點秋香》時，沒有好玩，只有壓力，演員很怕受打擊，只要否定了你，你演什麼都沒辦法去演，「所以他（周星馳）放手給我去演，他越放手我越害怕。」苑瓊丹說原本有一幕她要跪著求華夫人，拍攝前她自己在房間反覆練習怎樣跪，跪到膝蓋都腫，但沒想到正式拍攝的時候，劇本竟然改了不用跪，「所以《唐伯虎點秋香》這個戲對我來說，是拍攝人生裡面很大的一個收益。當時的壓力也是非常大，因為當時的星爺已經不是星仔，他帶我飛上去那幕，上去後他問我做什麼反應，當刻心情是有點恐懼的，我已經那麼害怕，還要演什麼呢？然後我就學石堅抖唇，然後就過了。」

苑瓊丹稱當時拍這場升上去的戲，內心是有點恐懼。 (《唐伯虎點秋香》截圖)

苑瓊丹真是把「石榴姐」一角所謂的丑表演到極致 (《唐伯虎點秋香》劇照)

苑瓊丹指周星馳其實有一個特點，她的節奏多一秒不會多，少一秒也不會少，很準確。「你知道為什麼我後面回去拍電視劇嗎？是你（王晶）把我趕回去的。」苑瓊丹憶述拍《九品芝麻官》有一段急口令，她記得那一天自以為駕輕就熟，很簡單，看了劇本很震驚，「很大一篇，然後我在拍，星爺回來了，他就這樣子，一手插在門口那邊，看我拍戲，我NG來了幾遍之後，星爺就跟他（王晶）說：『喂，肥佬！你叫她講1234啦！』，你不要看他（王晶）的臉，你聽他（王晶）發出的聲音，你就知道他（王晶）的臉是很黑的，「不行，現在她做不出來，她將來怎麼配音，配不出來了。」

苑瓊丹在《九品芝麻官》裡的龜婆「三姑」同樣是經典。（《九品芝麻官》影片截圖）

苑瓊丹憶述拍這段吵架急口令NG了很多次。（《九品芝麻官》影片截圖）

苑瓊丹還原自己當時在片場蹲在地上，想挖一個洞塞個頭進去。王晶表示：「那一段一定是的，你演不出來，後面你配不了音的。」苑瓊丹續言拍完這部戲後，她去了找吳孟達，「我跟達哥說，為什麼我現在好像演不出來，她跟我說，演員呢，他會有一個瓶頸期，突破這個口的話，你就海闊天空，你突不破，你就下去，我們叫『回塘』。」

苑瓊丹笑言當時見到一大篇對白很震驚。（小紅書截圖）

模仿周星馳當時看她拍攝時的動作。（小紅書截圖）

苑瓊丹當時都有自我反省，問自己為什麼會變成一個不稱職的演員，原來因為疏於練習，沒有把演技當成一回事。王晶稱當時他是特地給苑瓊丹一個機會，寫一篇很出彩的東西給對方。至於為什麼後來會去TVB？苑瓊丹說就是因為拍完《九品芝麻官》，她覺得要重新再去鍛鍊自己。

苑瓊丹NG來了幾遍之後，星爺就跟王晶說：『喂，肥佬！你叫她講1234啦！』（小紅書截圖）

苑瓊丹稱星爺當時的建議遭王晶反對。（小紅書截圖）

苑瓊丹稱當時很挫敗，想挖個洞塞個頭進去。（小紅書截圖）

王晶又談到周星馳厲害之處，稱最後在公堂上面那場戲，很複雜的台詞，周星馳都全記下來，「當時我覺得除了劉鎮偉跟我，不可能有個人還能在一場戲這樣，在中間跟他（周星馳）一句句大家對。」苑瓊丹也大讚周星馳真的很厲害，跟笑指自己已經被對方PK掉了，不得不佩服。

苑瓊丹請教吳孟達走出「瓶頸期」。（小紅書截圖）