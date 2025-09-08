葉子楣59歲保持22吋腰　細個被阿媽用布纏胸　因一事被鬧：陀衰家

現年59歲的葉子楣擁有豐滿上圍，被封「波霸始祖」，1985年考入亞視藝員訓練班，其後簽約嘉禾電影公司憑著三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》，成為紅極一時的三級片艷星，但卻堅持三點不露。淡出娛樂圈多年，葉子楣自2018年脊醫男友呂錫照（Sammy）因心臟病離世後，才逐漸活躍幕前，日前接受陳志雲的YouTube節目訪問，大方透露身材尺寸及保養心得，更爆曾因上圍太豐滿被媽媽鬧：「陀衰家！」

葉子楣做陳志雲網上節目嘉賓。（YouTube@陳志雲）

多年來保持22吋纖腰。（YouTube@陳志雲）

葉子楣謙稱自己上圍唔算大。（YouTube@陳志雲）

只係背脊薄。（YouTube@陳志雲）

葉子楣表示從嬰孩時期已經不喜歡吃肉，只吃海鮮，可說是半個素食者；而且她吃得很清淡，平時煮食很少落調味料，加上適量運動，多年來保持窈窕身段。陳志雲形容葉子楣擁有「楓葉型身材」，問她現在是否仍能保持36F上圍、22吋纖腰以及40kg體重，葉子楣說：「40kg？冇咁誇張，但因為我腰幼，比例上（誇張），同我背脊好瘦冇乜肉，所以咁量唔公平，我條腰以前得21吋添。」

陳志雲形容對方係「楓葉型身材」。（YouTube@陳志雲）

葉子楣有良好生活習慣，唔煙唔酒，神隱時晚上6、7點就瞓覺。（YouTube@陳志雲）

葉子楣直言已習慣出街被人望，不會介紹欣賞目光，但就因身材太豐滿曾被媽媽鬧，她笑着說：「我媽咪成日鬧我呢，話我陀衰家喎。佢哋客家人好笑，覺得胸大女人陀衰家（帶來不幸）佢嗰時冇胸圍，我哋細個都要搵塊布包住（胸部）、纏住要平晒。佢話唔知做乜鬼，生咗你出嚟，仲喺度鬧我呀，佢哋思想係唔鍾意。」另外，在亞視拍古裝劇時亦被羅樂林指不適合，葉子楣憶述羅樂林說：「佢話『喂，你唔啱做古裝喎，古裝啲女人唔會咁大胸』，佢係同我講笑。」

90、91是葉子楣事業高峰期，曾有片商開價800萬要求她全裸演出，但她仍堅持三點不露，她解釋：「露咗冇意思，覺得有神秘感好啲，好似女人咁快俾人睇咗冇乜特別，所以我堅持幾多錢都唔會！」

葉子楣曾被媽媽鬧「陀衰家」。（YouTube@陳志雲）

拍《霸王花之中華警花》唔使露，只係搞笑。（YouTube@陳志雲）

《跛豪》性感演出。（YouTube@陳志雲）

葉子楣憑著三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》，成為紅極一時的三級片艷星。（影片截圖）

節目中，葉子楣還憶起與呂醫生一段情，透露熱戀期，她在台灣工作半年，男友每隔三天便送一束花，還在她6月10日生日當天專登飛台灣陪伴。同居後一次發現對方在家中安裝偷聽器，最後男友要跪地求她原諒。逝者已矣，葉子楣應陳志雲要求，在鏡頭前向至愛說一番話，葉子楣忍不住流着眼淚說：「Sammy，好多你陪咗我26年，雖然我收埋咗自己陪住你，但我都覺得好開心，因為你喺我人生裏面，你係最愛我、好緊張我，永遠喺我身邊，I love you，多謝」。

葉子楣懷前已故男友忍唔住落淚。（YouTube@陳志雲）