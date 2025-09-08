51歲港姐季軍留長髮重登美貌巔峰 傳為寶詠琴最疼愛大劉緋聞女友
撰文：張寧兒
出版：更新：
蔡少芬（Ada）1991年選港姐奪下季軍，當年美貌驚為天人。1998年她憑電視劇《天地豪情》以25歲之齡奪下視后，至今仍然保持最年輕的視后紀錄。她於2002年在《洛神》演美人甄宓落淚仙氣十足，成為經典。蔡少芬轉戰內地後，2011年再憑清裝大劇《後宮甄嬛傳》演皇后在內地爆紅，事業再創高峰。蔡少芬近來與汪明基、姜大衛、黃宗澤、譚俊彥等大星拍攝年度劇集《風華背後》，51歲轉回直長髮造型展現凍齡美。
蔡少芬日前為《風華絕代》拍片宣傳。她穿上黑色露肩連身裝，近年多以短髮示人的她，留長了一頭披肩啡長直秀髮，加上精緻妝容，洋溢濃濃女人味。早前有網民在街上見到蔡少芬，超近鏡下皮膚極佳，展現凍齡美貌和姣好身材，獲激讚靚女。
蔡少芬自小家貧，入行後曾辛勞工作為好賭的媽媽還債，之後更因不堪債務重擔而與其脫離母女關係。蔡少芬出道曾與有「女星狙擊手」之稱的「大劉」劉鑾雄傳出緋聞，網絡亦不時傳出當年蔡少芬身世可憐，卻十分識睇人眉頭眼額又乖女，使大劉當年的太太寶詠琴唯獨對蔡少芬疼愛有加，更找人教她英文和禮儀。後來蔡少芬於2008年嫁給張晉，婚後育有兩女一子，各種緋聞亦隨之而落幕。