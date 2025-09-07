張家輝林超賢明年開拍《激戰2》　年紀問題操肌交由彭于晏負責

林超賢新戲《蛟龍行動》舉行好友優先場。（葉志明攝）

林超賢與張家輝合作無間，08年首次合作電影《証人》，之後有《綫人》、《激戰》及《魔警》。《証人》令張家輝橫成七料影帝，風頭一時無兩。今晚林超賢新戲《蛟龍行動》舉行好友優先場，張家輝到場支持，並宣布二人將再次合作。「我哋一直都發掘題材，都好難諗。大家都有啲猶豫，直到佢講返《激戰》，好似一直都無諗過，因為當年《激戰》都造就咗好好嘅氣氛，亦鼓勵好多人內心深處，所以如果做《激戰2》係講勵志、熱血方向，我哋亦會快速投入到。但相對地，我做嘅挑戰係更大，因為《激戰》迴響太勁，所以要突破並不易。」

張家輝當年為《激戰》花了半年時間操肌，拍攝時打到手指變S形。

林超賢表示將以原班人馬開拍，當中包括彭于晏，有望明年初能開拍，問到是否已在操肌，張家輝即謂：「我交畀彭于晏，我今次純靠AI。（點解唔操？）人嘅嘢，有時年紀係好大問題。Eddie做到，佢之前做過，點行點走佢自己識架啦。」林超賢預告除保留舊有角色外，亦會有新角色加入。

《激戰2》有望明年開拍，張家輝話可以唱埋主題曲。（葉志明攝）

而講到早前與尹光合唱《Dear Myself》，張家輝表示尹光身為香港標記之一，80歲仍在挑戰不同歌路，與自己心態一樣，所以十分樂意支持。「光哥好似隔離屋阿叔咁，間唔中去嗲兩句，大家開心，佢而家啲歌我幾鍾意，有機會我都唱下。（呢排係咪唱多咗？）其實無唱多，平時都咁多，係畀人見到啫。」