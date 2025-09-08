離巢視后穿吊帶背心跑步罕曬事業線　單身八年被爆喜歡「曳男人」

現年44歲的視后唐詩詠（Natalie），自2022年離巢TVB後，過著其嚮往的慢活人生，事業反而更多姿多彩，除了早前首次挑戰的舞台劇《妻迷》表演亮眼大獲好評，她一手一腳打造的日式吐司專門店亦搞得有聲有色，成為城中人氣烘焙店，早前更在中環開設分店。

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。她在2022年宣布離巢，與TVB結束20年賓主關係。（資料圖片）

唐詩詠開設日式吐司專門店，並搞得有聲有色。（資料圖片）

唐詩詠早前首次挑戰的舞台劇《妻迷》表演亮眼大獲好評。（IG@natalietong53）

工作之餘，唐詩詠近年也愛上跑步，更成功「入隊」成為發哥周潤發跑隊的一份子，在發哥的指導下，愈跑愈起勁。早前她更成功挑戰渣打馬拉松10公里賽事。縱使比賽結束後，唐詩詠仍堅持練跑，日前在社交平台分享練跑日常，並寫道：「日跑吸多D，夜跑爽D D，自己跑短D，一班人跑遠D」。

唐詩詠近年跟周潤發練跑。（IG@natalietong53）

唐詩詠今年再戰10公里賽事。（IG@natalietong53）

相中，唐詩詠換上一身跑步裝備，其中一套運動造型尤其吸睛。她身穿黑色運動吊帶貼身背心，更罕有地露出「事業線」，下身配襯運動緊身褲，盡騷一雙白滑纖長的美腿，大方展現健康性。

唐詩詠近日在社交平台分享跑步日常。（IG@natalietong53）

非常有毅力。（IG@natalietong53）

一班砲友好開心。（IG@natalietong53）

而且在鏡頭前，唐詩詠無懼素顏示人，跑完步後她臉色紅潤，在汗水映襯下，皮膚更顯緊緻光滑，加上Fit爆的身材，狀態絕對不輸時下年輕少女，網民紛紛留言：「You are very beautiful」、「哇！好正呀」、「Deep V 喔」，並大讚她：「跑得多人都靚啲」。

唐詩詠罕曬事業線。（IG@natalietong53）

養眼。（IG@natalietong53）

雖然生活多姿多彩，但唐詩詠感情方面依然白紙一張。曾被封「絕世好女友」的她，情路坎坷，跟曾公開拍拖的余文樂、崔建邦分手收場，當中與崔建邦多年來離離合合，期間男方被爆夜蒲、偷食、緋聞不斷，直至2014年正式分手。其後，唐詩詠與洪永城因拍攝劇集《載得有情人》擦出愛火花，不過這段感情亦只維持了兩年多，兩人於2017年宣布分手，雖然之後一度跟「教育界王力宏」陳思銘和情同兄妹的馬國明等傳出「霧水」緋聞，但至今單身8年感情仍未有着落。

崔建邦和唐詩詠離離合合，令唐詩詠浪費了不少青春。（視覺中國）

《載得有情人》將洪永城和唐詩詠牽在一起，可惜二人未能走到最後。（視覺中國）

唐詩詠指馬國明是其人生中最有默契的拍檔，二人亦有緣合作過很多次。

然而，唐詩詠曾被好友方力申踢爆擇偶條件，原來喜歡「曳男人」。在其中一集網上節目《絲打圍爐》中，方力申透露與唐詩詠相識多年，但一直不太熟絡，直至疫情期間主動向女方請教睇戲心得，才發現原來二人好啱傾。練美娟問到為何單身時沒有撻着？除了timing問題，方力生直說：「你真係要知道，我係個乖仔，但你嘅拍檔（唐詩詠）係鍾意曳嘅！」小方爆完響口即掩嘴續說：「佢鍾意曳少少，我呢啲唔啱佢。」搞到唐詩詠無語兼一臉尷尬，練美娟打圓場：「方力申鍾意單純、乖巧，即係阿Nat完全符合佢，可惜佢唔鍾意啫。」

方力申踢爆詩詠鍾意曳嘅男人。（影片截圖）