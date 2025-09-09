前TVB小花邱晴25歲靚樣突「進化」 招牌圓臉豬膽鼻消失變網紅樣
撰文：林迅景
出版：更新：
邱晴離巢TVB 4年靚樣突然「進化」。今年25歲的邱晴於2017年參選港姐，並獲封「嫩版李珊珊」。落選後，以18歲之齡正式入讀第29期無綫藝員訓練班，修讀完畢後加入TVB「大家庭」。入行後，似是由於年紀較輕和「傻更更」的性格，隨即就被安排擔任兒童節目《Think Big天地》主持，同期還有黃碧蓮、單文柔、鍾晴、何依婷、伍樂怡等美少女，亦意外令兒童節目《Think Big天地》成其中一個網民都會收看的節目。
邱晴曾演出過一些劇集，例如《愛·回家之開心速遞》、《兄弟》、《白色強人》、《金宵大廈》、《那些我愛過的人》、《換命真相》等，但清一色都是一集起兩集止的無名閒角。可能由於年紀尚淺，演出經驗不多，又或者個性太真，所以演出上並不算特別亮眼。不過，在邱晴的幕前生涯中亦有高光時刻。2021年1月離巢後，她於ViuTV亮相，拍攝《家務戰場》時，因為「姐手姐腳」和性格惹出不少笑話而成為網民討論焦點。又例如，她曾在2019年中過52萬台慶大獎，亦成為一時佳話。
近年她較少出現在幕前，早年曾謀轉型做網紅出過一本寫真書，可惜「雷聲大雨點小」，漸漸被昔日粉絲淡忘。
近日邱晴更新個人社交平台，分幾個貼文分享一輯新相。照片中映入眼簾的是一名身穿黑色名牌長裙，頭戴圓頂草帽，打扮高貴的女性瘦削的臉龐，鳳眼，筆直高挺的鼻子，五官外貌令人眼前一亮。原來相中女性不是別人，而正是邱晴本人！對比起昔日擔任《Think Big天地》主持和《美女廚房》美女學徒的她，雖然還認得出是她本人，但招牌的「豬膽鼻」和圓臉均已消失得無影無蹤，實在令人驚喜。
+9