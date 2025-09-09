前TVB小花邱晴25歲靚樣突「進化」　招牌圓臉豬膽鼻消失變網紅樣

邱晴離巢TVB 4年靚樣突然「進化」。今年25歲的邱晴於2017年參選港姐，並獲封「嫩版李珊珊」。落選後，以18歲之齡正式入讀第29期無綫藝員訓練班，修讀完畢後加入TVB「大家庭」。入行後，似是由於年紀較輕和「傻更更」的性格，隨即就被安排擔任兒童節目《Think Big天地》主持，同期還有黃碧蓮、單文柔、鍾晴、何依婷、伍樂怡等美少女，亦意外令兒童節目《Think Big天地》成其中一個網民都會收看的節目。

邱晴拍過幾集《愛・回家之開心速遞》，都好受歡迎㗎！（截圖）

邱晴曾演出過一些劇集，例如《愛·回家之開心速遞》、《兄弟》、《白色強人》、《金宵大廈》、《那些我愛過的人》、《換命真相》等，但清一色都是一集起兩集止的無名閒角。可能由於年紀尚淺，演出經驗不多，又或者個性太真，所以演出上並不算特別亮眼。不過，在邱晴的幕前生涯中亦有高光時刻。2021年1月離巢後，她於ViuTV亮相，拍攝《家務戰場》時，因為「姐手姐腳」和性格惹出不少笑話而成為網民討論焦點。又例如，她曾在2019年中過52萬台慶大獎，亦成為一時佳話。

以前港姐選舉時，網民成日話邱晴瘦咗會好正。估唔到「邱晴瘦咗」呢日終於到！（資料圖片）

邱晴任《美女廚房》美女學徒。（資料圖片）

邱晴贏台慶巨獎。（資料圖片）

邱晴獨得台慶52萬巨獎。（截圖）

近年她較少出現在幕前，早年曾謀轉型做網紅出過一本寫真書，可惜「雷聲大雨點小」，漸漸被昔日粉絲淡忘。

邱晴出過寫真書，當時仍然是「豬膽鼻」和圓臉。（IG圖片）

近日邱晴更新個人社交平台，分幾個貼文分享一輯新相。照片中映入眼簾的是一名身穿黑色名牌長裙，頭戴圓頂草帽，打扮高貴的女性瘦削的臉龐，鳳眼，筆直高挺的鼻子，五官外貌令人眼前一亮。原來相中女性不是別人，而正是邱晴本人！對比起昔日擔任《Think Big天地》主持和《美女廚房》美女學徒的她，雖然還認得出是她本人，但招牌的「豬膽鼻」和圓臉均已消失得無影無蹤，實在令人驚喜。

邱晴靚樣「進化」！（IG@dear.yc）

7. 入行以來邱晴（Mandy）也主持過《Think Big天地》和《Big Big小明星》兩個節目，受宅男歡迎之餘還有不少年輕粉絲。（IG@dear.yc）

《家務戰場》由古明華、英健朗（小占）及朱晉傑（CK）帶領馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）、邱晴（Mandy）、陳婉婷（Hebe）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔），接受各種家務的挑戰。（節目截圖）

邱晴近年IG穿着。（IG@dear.yc）

邱晴遊法國。（IG@dear.yc）

邱晴靚樣「進化」！（IG@dear.yc）

邱晴「靚」咗好多！（IG@dear.yc）

「邱姓」前港姐遊法國靚相曝光 曾出寫真書依然發展平平

邱晴遊法國。（IG@dear.yc）

邱晴遊法國。（IG@dear.yc）

邱晴近年IG穿着。（IG@dear.yc）