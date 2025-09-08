張國榮死因並非抑鬱症？向太爆哥哥被鬼纏身　公開最後電話內容

一代巨星哥哥張國榮於2003年4月1日在中環文華東方酒店跳樓身亡，終年46歲。儘管離世多年，依然在香港樂壇和影壇有着舉足輕重的地位。多年來張國榮的死因都被認為是因抑鬱症導致跳樓自殺身亡，不過日前向太陳嵐在小紅書拍片指，哥哥死因並非因為抑鬱症，更分享張國榮生前最後一通打給她的電話內容。

一代巨星哥哥張國榮於2003年4月1日在中環文華東方酒店跳樓身亡，終年46歲。（視覺中國）

儘管離世多年，依然在香港樂壇和影壇有着舉足輕重的地位。（視覺中國）

向太近日在小紅書分享了一段以「哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年」為題的片段，並在片中表示：「哥哥離我而去，讓我內疚了一輩子，後來我回想起來，他的離世不是因為抑鬱，可能是因為髒東西。」向太透露張國榮離世當日，最後一通電話是打給她，激動表示自己沒有患抑鬱症，並希望召開記者會澄清，並強調「自己很清醒」：「他說，Tiff（向太暱稱），你幫我開一個記者招待會，我說好，那我說，你想講甚麼呢？我想你陪著我一起，告訴大家，我沒有病，我沒有抑鬱症，我說好，那我叫公關，我們公司有個公關，那個女孩子他也很熟，來跟你對接，我去開會了。那是5點多，因為我開完會，準備去看我兒子的第一個show，我趕到show的時候，也就是他們已經開始了，所以沒看多久就完了。那中間不停有電話說張國榮死了，那天是愚人節嘛，那我就說，神經病！就掛了電話。」

向太近日在小紅書分享了一段以「哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年」為題的片段。（小紅書）

向太指自己與哥哥相識多年，認為張國榮不會因抑鬱而死：「張國榮我不覺得，是他自己想要這樣做，真的，因為大家都知道他的個性，他想要死也是不知不覺的，對不對，你說他怕老嗎？我覺得也不是，他那時候是有失意，他本來開一部戲，他做導演，結果開機之前資金沒有到位，人家錢沒到就黃了，他籌備了蠻久的，是很不爽的，一定很不舒服，可是也不至於啊。在我來講，他不光是抑鬱，他有髒東西，光是抑鬱他不會選擇跳樓。」

向太指自己與哥哥相識多年，認為張國榮不會因抑鬱而死。（小紅書）

向太認為張國榮被髒東西纏身。（小紅書）

向太指張國榮主演的《異度空間》很邪，戲中飾演心理醫生最後也跳樓，她認為張國榮當時被鬼纏身：「那時候有朋友跟我講說，他睡覺的時候，常常被東西抓起來，不能睡覺，可是他的伴侶是基督教，就不信這些東西，其實我們有辦法幫他驅除的，他的伴侶，那半年都不太讓我接觸他。」向太指不時都會跟張國榮打麻雀，不過那段時間都由張國榮男朋友安排的，所以都沒有向太份。而2001年張國榮被傳媒拍得跟「唐唐」唐鶴德世紀牽手，未知道向太口中的男朋友是否指唐鶴德，不過向太就直言後悔自己當時沒法幫助哥哥。

向太指哥哥的男朋友是基督徒就不信神怪之說。（小紅書）

向太指哥哥的男朋友是基督徒就不信神怪之說。（小紅書）

向太表示有方法能夠幫助張國榮。（小紅書）