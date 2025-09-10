前性感港姐返璞歸真享受落田割禾　霸氣稱賺到錢要華仔古仔陪宵夜

現年50歲的麥家琪最近參演HOY TV劇集《我愛九龍城》，飾演岑麗香的媽媽，為演好老人，麥家琪為藝術犧牲特地化上老人妝，與過往性感尤物形象大相逕庭，她受訪時也笑言：「本來我係用盡方法去keep好啲皮膚，又將自己啲白頭髮變黑，又用盡方法keep住55KG，點知出到嚟變咗做一個阿婆。」相當破格。

麥家琪多年來都Keep得好好。（葉志明攝）

麥家琪最近參演HOY TV劇集《我愛九龍城》，飾演岑麗香的媽媽，為演好老人，麥家琪為藝術犧牲特地化上老人妝。（影片截圖）（《我愛九龍城》劇照）

麥家琪搞笑指一直努力護膚及保持好身材，沒想到最後是飾演老人家。（影片截圖）

近年，麥家琪將事業重心轉往內地，除了登台外，更搖身一變成為網紅，積極拍片分享生活點滴外，亦有直播帶貨。而沒想到，昔日的性感女神，最近竟然愛上返璞歸真的田園生活，日前她就分享一條自己落田割禾的影片，並寫道：「和朋友一起割完稻穀啦，我自己的田收成啦！」

麥家琪近年將事業重心轉往內地。（微博@麥家琪Teresa）

麥家琪Keep得非常好，一點都不像3個小朋友的媽咪。（微博圖片）

麥家琪之前在內地出席活動時被捕獲。(小紅書)

不少女士對落田耕種都比較抗拒，因為又熱又曬，隨時曬出雀斑。不過麥家琪卻一點都不怕，而且看得出她非常享受農耕的辛勞與樂趣。影片開端，麥家琪由往日美艷形象一變，以一身樸實的農婦打扮示人，只見她身穿一件印有「穩贏」二字的深灰色T恤，戴上防曬手袖和勞工手套，手執鋤頭與朋友一齊在田間割禾，動作有板有眼，絕非「玩玩下」。

麥家琪最近愛上耕種。（小紅書）

親自落手落腳收割。（小紅書）

非常有自信。（小紅書）

最搞笑的是，麥家琪一邊收割，一邊霸氣地對住鏡頭說：「割緊禾嘅我，你愛答不理，割完禾嘅我，你高攀不起，等我賣完啲米手頭有錢，宵夜攤一坐，左邊華仔，右邊古仔，問你怕未。」麥家琪率真又幽默的言論獲網民大讚：「真是好接地氣好可愛，好喜歡這種性格」、「勞動最光榮」、「你是第一個會割禾的香港人！」

麥家琪笑言賣完米賺到錢，要華仔古仔陪宵夜。（小紅書）

+ 12

劉德華。（資料圖片）

古天樂。（資料圖片）

麥家琪當年以17歲之齡參選1993年港姐，惟最後大熱倒灶，5強不入，決賽隔天更有裸照流出而轟動全城，其後她進軍電影圈，曾拍過《偷窺無罪》、《野性任務》及《極樂酷刑》等多部三級片，當中更有大膽全裸演出，令她成為「影壇性感尤物」之一。2006年麥家琪與大律師王國豪結婚，婚後育有兩子一女，她亦逐漸淡出幕前，過着少奶奶的生活。直至近年麥家琪復出幕前，更全面轉戰內地發展，經常登台演出，又揸車自駕遊，相當瀟灑！

麥家琪以往曾作大量性感演出。（電影截圖）

麥家琪被封為性感女神。（影片截圖）

《偷窺無罪》絕對是麥家琪的代表作之一。（網上圖片）