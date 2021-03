陳凱琳曬細佬結婚靚相　激罕曝光神秘大家姐樣貌：Call me二姑奶

撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-03-23 10:32

陳凱琳(Grace)的龍鳳胎細佬Derek周日(21日)秘密於金鐘紅棉道註冊結婚,Grace與老公鄭嘉穎都有份出席見證重要一刻,分享一對新人的喜悅,兩人又送上大利是祝賀一對新人。新婚後的Derek昨日(22日)公開了他和老婆的甜蜜結婚相,大曬恩愛,新娘子樣貌標緻可人,兩人深情對望,十分sweet。

結婚相好甜蜜。(IG@derek_hcc)

身為家姐的Grace今日亦於IG post了她與老公參加Derek婚禮的靚相,四人合照好溫馨。Grace留言表示:「Call me 二姑奶 ,Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦!要好好錫老婆!Welcome to married life! It’s going to be a fast and sometimes bumpy ride, so hang on tight! Can’t wait for you guys to start this new chapter in your lives together! #榮升二姑奶 #兩位家姐都好安慰」再次為弟弟送上祝福。原來Grace和Dereck還有一位家姐陳凱晴,不過她絕少公開露面,相當低調,Grace亦沒有於IG post過她家姐的照片。今次Grace公開了她們三姊弟的童年照,激罕曝光了家姐的樣子。

