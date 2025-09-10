娛圈「修腳店大亨」61歲生日宣布退休？　從商狂開餐廳賺滿養老金

「細龜」黃一山透過周星馳電影累積的名氣在內地撈得風生水起，近年主力從商的他修腳店深圳、東莞、無錫、合肥共有7間分店，擴張迅速，去年再宣布開餐廳，專門賣清遠雞，大玩食雞修腳一條龍的噱頭。9月9日是他的61歲生日，他竟然指打算休息一下，莫非宣布退休？

黃一山在生日前一日發布影片，他坦言自：「工作了多年，我也想休息一下。」黃一山稱接下來想周圍旅遊、吃喝玩樂，兼且做一些小生意「帶動一下就業」。他引用已逝才子蔡瀾的說話道：「賺不賺錢無所謂，錢是帶不走的。就好像蔡瀾先生說的，好不容易來到人世間，為甚麼不瀟灑走一回呢？」說罷便拖起老婆杜婷婷的手離去。

黃一山近年專注做生意，他曾笑言：「未賺到第一桶金，不過夠養老退休用。」黃一山與太太杜婷婷育有兩名兒子，孻仔黃頌匡早年於英國倫敦大學學院（UCL）畢業，正於北京大學進修，主修心理學碩士課程，由於黃頌匡有興趣開餐廳，故黃一山計劃擴張飲食生意，笑言讓孻仔做「行政總裁」。而29歲的大仔黃頌衡於8歲時被診斷患上罕見病「腦白質發育不健全」，依靠輪椅代步。黃一山透露大仔健康欠佳，但他樂觀表示：「所以我辛苦一點、大家都辛苦點，好日子總會來到！」

黃一山61歲生日，他透露想休息一下。（抖音）

