蔡思貝傳與猛人拍拖備受寵愛　獲男方出錢照顧無工開竟越見富貴

現年34歲的TVB視后蔡思貝 (Sisley)，自港姐卸任後備受力捧，劇接劇的她，入行短短7年便已登上視后寶座，惟多年來，蔡思貝屢陷負面新聞，包括曾捲入「學歷風波」，又被冠以「人肉發電機」稱號，更一度傳出介入王浩信及陳自瑤的婚姻，導致觀眾緣受挫。近年蔡思貝作風轉趨低調，鮮有公開露面，甚至被何廣沛戲稱為「失蹤人口」。蔡思貝近兩年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《少林女足》，在TVB的工作非常之少，有指她不受TVB重用，甚至疑似被「雪藏」。蔡思貝收入大不如前，可是她卻被指生活富貴，今日就有雜誌爆蔡思貝生活無憂全因有猛人出錢照顧。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位，但備受爭議。（IG@sisleychoi）

蔡思貝早前在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。（）

蔡思貝自爆有容貌焦慮。（IG@sisleychoi）

該報道指蔡思貝日前出席時裝活動支持朋友，並沒有收酬勞，她還婉拒了現場記者訪問。而蔡思貝完騷後，即在場內以闊太姿態風騷掃貨，更不停試戴首飾。有指近年蔡思貝的髮型師、化妝師、就連平時為她拍照的攝影師都是她自費聘請。她工作量極少，生活卻越來越富貴，不但搬入豪宅，又不時在社交網分享自己豪嘆美食佳餚的生活日常，早前更揚言想做馬主，似足闊太。有傳蔡思貝目前正與一位猛人拍拖，深受寵愛，並獲對方出錢照顧。報道指這位猛人經常帶蔡思貝出席不同場合及飯局，還會用男方公司推出的利是封派利是，收到利是的人都叫蔡思貝做「阿嫂」。據悉蔡思貝對戀情極度保護，一直保密男友的身份，足見她非常重視這段新戀情。

蔡思貝石灘曬長腿。（IG@sisleychoi）

陳凱琳蔡思貝為2013年度港姐冠軍及亞軍，季軍為劉佩玥。（視覺中國）