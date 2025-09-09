新世代女團Honey Punch象徵甜蜜　辦發布會數百粉絲見證出道

本地全新女子組合 Honey Punch 於9月6日在鑽石山一商場舉行盛大的出道發布會，現場座無虛席，大批粉絲蜂擁而至，氣氛熱烈，場面相當墟冚，相當有人氣。

本地全新女子組合 Honey Punch 於9月6日在鑽石山一商場舉行盛大的出道發布會。(公關提供)

Honey Punch發布會現場座無虛席，大批粉絲蜂擁而至，氣氛熱烈，場面相當墟冚，相當有人氣。。(公關提供)

發布會當日，Honey Punch 以唱跳實力征服全場，首次現場帶來中文版《蝶式》，並呈獻各成員的獨唱、K-pop Medley以及《蝶式》英文版《Butterfly》，令現場氣氛一再升溫，將氣氛推至高潮，全場尖叫聲與掌聲不斷。更邀請了叱咤903著名電台主持人謝茜嘉（嘉姐）帶動全場互動，透露部分成員曾獲獎學金：「佢哋唔單止做女團，仲要返學，仲攞埋Scholarship。」可見Honey Punch成員除了舞台實力外，亦兼具勤奮與智慧，堪稱音樂圈難得的亮眼新星。

Honey Punch 以唱跳實力征服全場。(公關提供)

當日出席嘉賓除了伍樂城先生親臨分享幕後心路歷程外，其他還包括香港賽馬會公司事務執行總監譚志源先生、理想集團主席熊宏海先生、香港賽馬會公司公共事務部主管（企業及慈善傳訊）陳文端女士及香港賽馬會公司對外事務高級經理施鍩秋小姐一同見證Honey Punch的誕生並送上祝福。

Honey Punch。(公關提供)

六位成員感謝各界支持，並期望未來憑藉努力與創新音樂作品，為樂迷帶來更多驚喜。隨著出道發佈會圓滿結束，Honey Punch 正式拉開屬於她們音樂旅程序幕。

Honey Punch 正式拉開屬於她們音樂旅程序幕。(公關提供)

首支單曲《蝶式》

曾為樂壇天后及千禧當紅組合，打造多首成為香港人集體回憶流行曲的香港殿堂級音樂監製兼作曲人 伍樂城 ，親自操刀籌劃首支主打歌《蝶式》，歌名亦深藏意義，以「破繭成蝶」為概念，代表女孩們從練習生蛻變成長的歷程，演繹出新生代女團的獨特風格與音樂態度。《蝶式》自推出後旋即登上各大音樂榜，目前MV 點擊率更突破一百三十萬，以樂壇新人來說成績相當不俗。

Honey Punch團名寓意「甜蜜重擊」，象徵成員們兼具甜美魅力與強大舞台爆發力.。(公關提供)

Honey Punch由Baron Music重點打造，團名寓意「甜蜜重擊」，象徵成員們兼具甜美魅力與強大舞台爆發力，六位成員年齡由12至15歲，包括 Casey、Jacey、Alma、Colour、Chelsa與Keira。Honey Punch經過長時間嚴格培訓，從舞蹈、歌唱到造型皆精心打磨。

Jacey@Honey Punch。(公關提供)

Casey@Honey Punch。(公關提供)

Keira@Honey Punch。(公關提供)

Chelsa@Honey Punch。(公關提供)

Colour@Honey Punch。(公關提供)