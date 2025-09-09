李居明想搵許冠文扮特朗普救電影業 唔敢開聲提議：佢好cool

香港貿易發展局主席馬時亨主持的全新清談節目《馬時亨·獅子山精神》即將開播，今（9日）就在新光黃埔舉行發布會，獲得不同領域界別的好友支持，其中就有著名堪輿學家李居明，他在接受媒體訪問時透露，在現場被許冠文的一席話打動，差一點流下男兒淚。

李居明出席節目發布會。（蘇國豪 攝）

《馬時亨·獅子山精神》其中一位嘉賓就是許冠文，其在現場分享對現今電影業看法時，雖知電影業現階段很辛苦，但深信香港人擁有獅子山精神，一定可以捱過很多難關，而他話一席話就打動了李居明：「雖然簡簡單單幾句說話，我當時都真係想喊出嚟，雖然做戲院係好辛苦，但係我覺得值得。」

李居明被許冠文一席話感動到想喊。（蘇國豪 攝）

另外，提到許冠文有意以美國總統特朗普的性格為特點再寫劇本，與《粵劇特朗普》（李居明粵劇作品）恰似巧合，問到兩人可就這一題材作交流，李居明就表示：「我本來見到許冠文就冇乜其他嘢講，本來心裡面諗話我就快做特朗普（粵劇）喎，想叫佢嚟睇特朗普，甚至特發奇想話，如果佢扮特朗普，將粵劇特朗普搬上銀幕做電影，佢扮特朗普搵阿旦（鄭丹瑞）做澤連斯基，我諗呢套戲都爆喎。」揚言假若成真，其實有望能救到電影業。但因為一個因素令李居明不敢向對方開口：「因為你知許冠文好cool，我第一次見到佢我實在太激動。」而他又希望許冠文能再拍更多好作品，帶動香港電影業走上更好的一頁。