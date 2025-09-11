TVB視帝淪飯局娛賓？　深情獻唱遭全程無視惹人心酸︰條數好大咩

現年42歲的TVB兩屆視帝王浩信，自2023年毅然離巢TVB後，便積極北上發展，簽約內地娛樂公司尋找新挑戰。王浩信不但不介意從低做起，更是豁盡全力，除了拍劇、上綜藝，亦積極融入內地文化，挑戰大熱抖音舞《萬物生》和《大展鴻圖》，儘管被部分網民嘲笑「舞技尷尬」，但他似乎享受其中。近日，網上又有一段王浩信在內地一個飯局活動上獻唱的片段流出，再次引起網民熱討，當中有人心酸慨嘆：「視帝淪為嘍囉」。

王浩信是兩屆TVB視帝。（資料圖片）

王浩信不介意放下視帝身份走去參加綜藝節目《無限超越班3》做學員。（影片截圖）

王浩信跳《萬物生》被指好油膩。(小紅書)

王浩信跳《大展鴻圖》看到令人尷尬。(小紅書)

從網民片段所見，身穿筆挺西裝的王浩信，帥氣滿滿地深情獻唱鄭伊健金曲《甘心替代你》，台下圍坐用餐的女賓客們顯然非常受落，紛紛興奮舉機拍攝，更有女士成功握手。不過，席間有男賓客卻相當不給面子，反應極度冷淡，全程低頭專注玩手機，對王浩信的表演不屑一顧，場面略顯尷尬。

王浩信深情獻唱，慘遭男賓客無視。（小紅書）

繼續睇你唔到。（小紅書）

但深受女賓客歡迎。（小紅書）

還成功握手。（小紅書）

影片流出後，網民反應兩極，不少網民看完大感心酸，留言慨嘆：「好歹也是視帝，心酸」、「現在他連這種飯局都接了」、「佢係咪輸好多錢啊」、「啊信，條數好大咩？」、「視帝淪為嘍囉」、「台下老闆眼尾都不瞄一下他」。但也有網民為王浩信辯護，指這絕非普通「飯局」，該活動實為著名干邑品牌在內地舉行的商業酒會，王浩信則以「中秋團圓官」身分作為表演嘉賓登場，絕非「嘍囉」。有網民反駁道：「品牌推廣的商業活動呀，有啥好大驚小怪的」、「就是視帝才有品牌找啊」、「其實沒偷沒搶，靠自己的努力賺錢有啥不好」。

其實王浩信是以「中秋團圓官」身分，為著名干邑品牌馬爹利在內地舉行的酒會擔任嘉賓。（小紅書）

能入場的都是老闆級人馬。（小紅書）