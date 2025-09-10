那英曾在懷孕期間發現遭前國腳高峰背叛　男方被爆有私生子

內地天后那英於2005年與前中國國腳高峰離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻向來非常低調。但近日有內媒影到孟桐在酒吧消遣時，與同行一名火辣長髮美女態度曖昧，美女全程翹實孟桐，又依偎在男方壯闊肩膀上，只見孟桐一臉滿足，二人還來個十指緊扣。其後，飲到腳步浮浮的孟桐在女方攙扶下，登上座駕後座離開酒吧，直奔那英別墅繼續「下半場」。

那英與她老公孟桐。(微博圖片)

那英的老公孟桐被影到與女子約會。(生瓜蛋子@微博)

現年57歲的那英可謂情路坎坷，當年與足球運動員高峰的一段情備受矚目，有指兩人於1995年開始交往，一路上經歷分分合合遭遇過不少波折，中間曾分手了一段時間再和好。性格彪悍的那英在感情上卻對另一半十分包容，有指男方個性大男人，與她不時爆發爭吵，不過內心渴望家庭與歸屬的那英一味縱容，雖然兩人並未註冊結婚，但那英卻仍與高峰誕下愛情結晶。

57歲的那英是內地天后。（微博圖片）

然而即使相戀10年經歷風風雨雨，那英與高峰仍然無緣攜手走到最後，就在那英生完兒子後，伴侶高峰卻被爆出軌，還鬧出私生子風波，據悉一忍再忍的那英終於忍無可忍，兩人感情以分手告終。

那英曾在懷孕期間發現遭前國腳高峰背叛。（視覺中國）

有指苦戀無果的那英受分手打擊而一蹶不振，遭受感情背叛的她有傳因走不出情傷而一度患上抑鬱症，心情經歷無數起落後那英對愛情也悟出一番體悟，她曾分享自己對愛情的定義：「愛一個人不一定要佔有，但也不能與別人共用。愛要包容，但不能讓對方得寸進尺，要適可而止，要不然就成了縱容。最重要是要相互尊重，感情才會昇華。」