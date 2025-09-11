七十年代武俠巨星被偶遇近況曝光　私下鐵漢柔情稱太太是「敵人」

上月度過了79歲生日的狄龍，縱橫影壇逾半世紀，拍過無數經典電影，形象正氣凜然被稱「大俠」，深受影迷愛戴。近年狄龍享受退休生活，弄孫為樂，逐漸淡出幕前，雖然近日他與昔日好兄弟姜大衛的陳年不和傳聞再成話題，但似乎對他的心情未有造成太大影響。日前，有網民在商場巧遇狄龍，曝光他的近況，再次引起熱議。

狄龍縱橫影壇50年，拍過無數經典電影，形象正氣人稱「大俠」。（資料圖片）

近年狄龍享受退休生活，弄孫為樂。（IG@tammerz）

近日，有網民在社交平台分享偶遇狄龍的相片，只見他身處冷氣場所，卻頭戴Cap帽、穿上禦寒大衣，相當注重養生。雖然打扮低調，但狄龍大哥面色紅潤，精神飽滿，即使年近八旬，依然腰板挺直，眉宇間英氣十足。面對粉絲的合照邀請，他更親切地拉下口罩，笑容可掬，盡顯友善一面。

狄龍近日在商場被偶遇。（小紅書）

照片曝光後，隨即引來網民熱烈討論，反應兩極。不少人大讚狄龍「他還是那麼帥！」、「香江第一美少年」、「79歲有這樣的狀態，太帥了！」；但亦有影迷不禁慨嘆歲月流逝，「大俠已老」。

狄龍與昔日邵氏好兄弟姜大衛的關係，近排再次成為外界焦點。（視覺中國）

二人曾被稱為「邵氏雙俠」。（影片截圖）

雖然已淡出幕前，但狄龍與昔日邵氏好兄弟姜大衛的關係，近日再次成為外界焦點。多年來，二人不和之說甚囂塵上。不過姜大衛已否認，指兩人只是「道不同」，而狄龍也在受訪時重心長地說：「真正的朋友不在時間上的，而是永恆的。」似乎暗示願意釋放善意，化解多年心結。

早前狄龍受訪重提與姜大衛的關係。（片段截圖）

另外，狄龍在早前舉行的《第8屆馬來西亞國際電影節》暨《金環獎》頒獎典禮上，獲頒「終身成就獎」，以表揚他對電影界的貢獻，妻兒親身到場見證。圈中出名「愛妻號」，一直都保持零緋聞的狄龍，更罕有地公開向初戀太太陶敏明發表「愛的宣言」，他幽默地說：「我要多謝我的太太，她是我的愛人，同事也是我的敵人。」隨即深情補充：「敏明你好，請和我一起共度餘生。」盡現鐵漢柔情一面。

狄龍在早前舉行的《第8屆馬來西亞國際電影節》暨《金環獎》頒獎典禮上，獲頒「終身成就獎」，太太陶敏明和兒子譚俊彥都有出席見證。（IG@tammerz）

一家三口合照。（IG@tammerz）

狄龍攞獎時，罕有地公開向初戀太太陶敏明發表「愛的宣言」。（TVB娛樂新聞台截圖）

稱太太陶敏明是他的愛人，也是他的敵人。（TVB娛樂新聞台截圖）