拜金港姐一反常態搭廉航呻行李費貴過機票　捱轟炸式廣告要戴耳塞

2019年落選港姐蔡嘉欣（Kayan），2023年與圈外富貴男友Derek結婚，去年宣布正式離巢，與TVB結束5年賓主關係。早在入行前已是一位KOL的蔡嘉欣，除了積極經營時裝店及保健品生意之外，又經常拍片大曬名牌手袋，更自封「拜金KOL」。一向富貴外遊的蔡嘉欣，早前與家人及朋友到雲南旅行，竟一反常態選擇搭廉航！

蔡嘉欣（Kayan）2023年與圈外富貴男友Derek結婚。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣（Kayan）2023年與圈外富貴男友Derek結婚。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣（Kayan）2023年與圈外富貴男友Derek結婚。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣與陳詩欣經常拍片大曬名牌手袋，更自封「拜金KOL」。（影片截圖）

富貴外遊。（IG@kayan.c）

Fit！（IG@kayan.c）

蔡嘉欣去度假住得好靚。（IG@kayan.c）

經常周遊列國。（IG@kayan.c）

經常周遊列國。（IG@kayan.c）

Fit。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣連日來在社交平台分享了不少旅行靚相，除了住4800人民幣（約5250港元）一晚的180度海景房之外，又體驗680人民幣/位（約744港元）的餐廳，一行人更在當地拍攝了民族寫真，她大讚體驗100分！而蔡嘉欣一行人今次選擇搭廉航，但她就大呻：「我們第一次乘坐國內的廉航，原來我哋買機票時冇購買到行李（自己唔知），然後廉航竟然細篋不能hand carry，全部都要寄艙，嚇到我立即把行李的全部相機和電腦拿出來，然後每個行李每公斤收費$20，我們咁多人淨係畀行李都畀咗千幾蚊，貴過張機票。」

近日去了雲南旅行。（IG@kayan.c）

住4800人民幣（約5250港元）一晚的180度海景房。（IG@kayan.c）

住4800人民幣（約5250港元）一晚的180度海景房。（IG@kayan.c）

又體驗680人民幣/位（約744港元）的餐廳。（IG@kayan.c）

拍攝民族寫真。（IG@kayan.c）

拍攝民族寫真。（IG@kayan.c）

拍攝民族寫真。（IG@kayan.c）

拍攝民族寫真。（IG@kayan.c）

不過蔡嘉欣對乘機過程就更為不滿：「上咗飛機之後仲有連續10分鐘開咪嘅轟炸式廣告，啲廣告勁過我哋YouTube廣告，語速非常快！你話唔正咩？（留意我哋係坐飛機尾三嗰行都咁大聲廣告，你話唔正咩？）」片中所見，蔡嘉欣戴住耳塞，期間不斷搖頭，又咬牙切齒瞪大眼，可見她十分嬲，但空姐仍不斷狂Sell，直至聽到空姐介紹最後一款產品時，蔡嘉欣才鬆一口氣：「最後一款，yes！」

搭廉航。（影片截圖）

不滿。（影片截圖）

不滿。（影片截圖）

不滿。（影片截圖）