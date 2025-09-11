馬蹄露YouTuber侄仔美國夢碎爆喊　花20萬請律師遭拒簽：失血咁濟

馬蹄露侄仔馬米高現為YouTuber，以教授英語為主，近年亦努力以成為藝人為目標。馬米高曾表示想到美國荷里活發展追尋「美國夢」（American Dream），可惜頻遭拒簽，近日他拍片哭訴在領事館險些被保安拉走慘況，爆出一年來被美國拒簽辛酸史。

馬米高是馬蹄露侄仔。（IG@mamaigo）

馬米高在影片中講述一年來申請美國簽證的辛酸。他花了一年申請「O-1簽證」，工作簽證對象為於各領域有傑出成就的人才，馬米高花費極多時間心機，「食咗好多檸檬」，才成功邀請8位專業領域有卓越貢獻人士撰寫推薦信，包括台灣知名英文YouTuber「阿滴」、美國演藝學院老師等等，他直言：「真係劃破臉皮」，又謂：「碌盡人情卡去做呢樣嘢。」之後馬米高再要找兩間美國公司證明在美國三年有工作，並要列出所有他的成績逐項介紹給移民官。

「跟著姑姐系列」見到馬米高和馬蹄露一起去旅行及登台等，顯示兩人感情非常要好。（馬米高YouTube段截圖）

馬米高指美國移民官是否批准簽證的做法主觀，程序繁複，故馬米高花費20萬請美國移民律師幫助，「差唔多失血咁濟。」作好全面準備後，馬米高抱住輕鬆心情去香港美國領事館，怎料移民官狂問問題，包括「你有幾多人訂閱？」、「你覺得你做緊嘢，有幾多人可以做到？100個？50個？」移民官取消了馬米高的「機艙服務員簽證」，最後卻以「200000訂閱沒有很多人」為由沒有批准O-1簽證，更指「有二百萬訂閱」及「成為專業領域的頂尖的1%」才重新申請。馬米高問是否可上訴，移民官堅決拒絕，並大聲重複指面試已完結。馬米高憶講述當時場面一度緊張：「個保安想拉我走，要拖我出去。」

馬米高指被拒簽後心情愕然，於領事館門外爆喊，他說：「想喺高院前暈低。」馬米高第二次到台灣美國領事館申請簽證，可惜以「返回自己國家申請」為由再度拒簽。談到粉絲支持時，馬米高不禁失聲爆喊。他又指後來已想通了，如沒有被拒簽也不會促使他專心準備演唱會和學泰文，並指會繼續發展演藝路。

馬米高用了20萬請美國律師幫手申請簽證。（YouTube影片截圖）

馬米高談到粉絲支持時不禁爆喊。（YouTube影片截圖）