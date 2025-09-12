學霸港姐嫁富二代半年投訴脾氣大　曾被踢爆秘戀偷情否認涉小三

2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）有「學霸港姐」之稱，今年4月豪嫁圈中富二代郭子豪，6年情修成正果，郭子豪更認定鄧卓殷為「靈魂伴侶」。兩人於薄扶林伯大尼小教堂舉行婚禮，又於6星級酒店設宴，對新人在總統套房上頭、新娘子滿身金器，更有Harley-Davidson電單車車隊列陣伴隨行大運，排場十足。婚後不足半年，鄧卓殷日前拍片設訴原來郭子豪脾氣大！

鄧卓殷近來化身情感博主，以自身經歷鼓勵女仔。她透露與郭子豪成長背景、生活習慣和性格南轅北轍，她形容道：「簡直好似一個住喺南極、一個住喺北極。」鄧卓殷坦言拍拖期間曾很不喜歡郭子豪脾氣大，她說：「拍拖嘅時候我好唔鍾意佢好容易就嬲，有陣時仲會俾佢嘅情緒搞到我自己都唔開心。」鄧卓殷曾好言相勸郭子豪，但後來發現對方不會因為你的要求而改變。鄧卓殷提醒大家道：「因為你要求而改變，那是不適合！」並指要愛對方最真實的模樣。

郭子豪與圈外女友Karen拍拖三年，2019年有報道他踢爆暗撻鄧卓殷。報道指二人拍攝無綫節目《娛樂大家》撻着並打得火熱，女方更經常到男方任教的健身室做Gym，不時上載單人做Gym相，而鄧卓殷又被指未與當時男友「斬纜」。當時有網友發現郭子豪趁Karen身在美國工作時，與個子矮小的女仔出埠玩；又被影到與鄧卓殷秒密睇租盤。郭子豪之後澄清與Karen已分手一段時間，否認涉及第三者。而Karen則疑似大爆郭子豪講大話，IG傷心發文指：「總是自私 口說很愛你，下一秒為了自保 用成千上萬的謊言掩飾自己的過錯。盲目信任最終只換來更多傷害。寬恕是為了放過自己，別使自己那心累，不再心軟。」

