宣萱質問TVB高層舊片獲ViuTV台柱強尼激讚　9字親揭當年敢言後果

宣萱自從擔任林家謙演唱會尾場嘉賓，驚喜合唱《難兄難弟》後，於網上繼續話題不斷，尤其上周熱氣球節爭議，「激心媽媽」何小姐不滿入場後才獲悉不能坐熱氣球升空，網民竟翻貼宣萱在《萬凰之王》大結局的畫面，身為皇后的她坐上熱氣球升至半空俯瞰紫禁城，網民笑言：「宣萱先係搭熱氣球嘅最大贏家」、「宣萱仍然係香港唯一坐熱氣球升上半空嘅人」，更配上她與林家謙合唱的《在空中的這一秒》。

宣萱自從擔任林家謙演唱會尾場嘉賓，驚喜合唱《難兄難弟》後，於網上繼續話題不斷。（資料圖片）

上周的「熱氣球風波」，網民竟翻貼宣萱在《萬凰之王》大結局的畫面，身為皇后的她坐上熱氣球升至半空俯瞰紫禁城，網民笑言：「宣萱先係搭熱氣球嘅最大贏家。」（TVB）

而近日活躍於Threads的宣萱，亦不時回覆網民留言，例如網民問她身高、會否出席《巨塔之后》活動、鼓勵學生Fans溫書、講生日快樂、感情問題、用什麼輸入法等等，她竟然都一一解答，贏盡民心。而有娛樂KOL近日翻貼宣萱多年前的《K-100》短片，僅入行兩年的她質問TVB高層：「無綫我覺得都係重用歌星呢個問題，因為我曾經試過喺三廠拍劇，可以二三四五廠主角全部都係歌星，我哋呢啲就係企埋一邊，雖然都幾多戲，但係永遠主角係歌星。同埋，我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話，但我哋唔敢遲到，如果遲到就會俾人篤住嚟講點解你遲到，點解你咁唔守規矩。冇，我想你解答呢個問題囉。」同場的鄭伊健、古天樂都拍掌贊同，亦有很多人讚宣萱敢言。

近日活躍於Threads的宣萱，亦不時回覆網民留言，例如網民問她身高、會否出席《巨塔之后》活動、鼓勵學生Fans溫書、講生日快樂、感情問題、用什麼輸入法等等，她竟然都一一解答，贏盡民心。（IG@ jessicahsuan_official）

有娛樂KOL近日翻貼宣萱多年前的《K-100》短片，僅入行兩年的她當眾質問TVB高層有關重用歌星的問題。（TVB）

宣萱問：「我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話，但我哋唔敢遲到，如果遲到就會俾人篤住嚟講點解你遲到，點解你咁唔守規矩。」（TVB）

網民都認為宣萱十分敢言！（TVB）

而ViuTV台柱強尼都有轉貼片段，留言：「嘩！呢個節目好__勁呀😵，請受我一拜！ 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #應該要係咁」 宣萱都有再親自回覆：「多謝公司當年冇雪我😅」

ViuTV全能司儀強尼，都有轉貼宣萱的片段，留言：「嘩！呢個節目好__勁呀😵，請受我一拜！ 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #應該要係咁」