俠醫｜丁子朗獲完美奸人鄭子誠狂讚：佢演活衣冠禽獸

TVB劇集《俠醫》昨日（11日）於射箭場舉辦宣傳活動，近期在劇集中丁子朗（Karl）飾演奸角鄧世鏗備受矚目，突破性演出引起網民熱烈討論。劇中「奸到出汁」的鄧氏父子，有「奸角始祖」之稱的鄭子誠及「新一代奸仔」丁子朗接受《香港01》訪問時，連鄭子誠都對丁子朗的表現讚不絕口，更笑言從他身上看到自己當年的影子，有潛質做「接班人」。

丁子朗首次任大反派就獲得鄭子誠毫不吝嗇地讚：「我頭先都講過，大家睇唔到丁丁背後所付出嘅努力，你只係睇到今日嘅成果。但佢由開始拍嘅時候，中間都經歷過好多調節嘅過程，但佢好虛心，都好努力，所以就成就咗今日電視、喺劇集入面見到嘅嗰個角色。」鄭子誠見到丁子朗的演出就不禁回回想起自己在經典劇集《真情》中飾演的角色，兩者同樣是「奸到好盡、衰到貼地」，他大讚丁子朗成功演活了「衣冠禽獸」，，將角色的陰暗面發揮得淋漓盡致。

說到劇中鄭子誠缺少艷福，所有女生都被兒子丁子朗搶去，他即笑指：「呢個就真係有小小唔高興。」他透露劇本原先安排他與劉佩玥及Kelly有一些感情戲份，豈料導演在拍攝時卻叫他「點到即止」，反而將重任交給了丁子朗。鄭子誠搞笑地說：「我話我而家一把年紀就唔會Show Body㗎嘛，唔騷Body你就冇得嗰啲嘢（指感情戲）。但佢（丁子朗）有一副咁靚嘅身形，當然交佢做啦！」鄭子誠表示大家不要羨慕與女演員有情慾戲，因為他寧願不要情慾戲：「其實如果俾我，我情願拍打戲，打餐死嘅，都好過拍嗰啲戲。因為大家有好多嘢會就住、要好小心做。」

丁子朗於劇中艷福無邊，連他的爸爸都對他說：「嘩，阿仔啊，你套劇錫咁多靚女，真係好彩！」丁子朗亦笑指有見到很多網民的留言：「好多人都話我一早就應該做奸人，話我演奸人紅硬，反而以前做好人嘅角色會好別扭，覺得我唔湯唔水。」他坦言自己也認為演反派的發揮空間更大，更能讓觀眾留下深刻印象，而且這次演出讓他非常過癮，更收到意想不到的迴響。

劇中飾演鄭子誠老婆、丁子朗媽媽的江欣燕已經連續兩次宣傳沒有出現，二人被問到有否關心一下她情況如何時，鄭子誠則表示對她的近況不太清楚，而丁子朗則表示不方便評論她的情況，但指一直都有保持聯絡。鄭子誠指江欣燕在劇中飾演一位非常「巴辣」、「潑婦」及七情上面的太太，笑言她一開拍的時候是兩個人來：「一roll機就已經係非常精彩嘅演繹，交足功課、交足晒戲。我直頭鬧到我……話搞錯，你細聲啲，唔好鬧咁大聲啦！」

江欣燕劇中雖然很「巴辣」，但對於兒子丁子朗則是另一副模樣：「即係對於鄧世鏗呢，係好溺愛有加，佢真係好錫個仔，所以佢同真人好似，因為佢真係好錫我，所以佢成日都同我講：『嘩，仔呀，你呢樣嘢要做啲咩，嗰樣嘢要做啲咩。』跟住又會整嘢食、煲嘢食俾我食啦，我都好好，呢個真係the best。」可見江欣燕在戲裡戲外都對丁子朗愛護有加，但是她對鄭子誠則是另一模樣：「真正喺鏡頭後面，我係俾人冷落嗰個嚟㗎。一cut機呢，阿媽就同個仔喺度密密傾、竊竊私語，我唔知佢哋講乜，但佢哋討論緊劇情同演繹，我就自己坐喺度。」更笑指江欣燕一向都不喜歡自己。

