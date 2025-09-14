鄭子誠飯碗不保？AI完美複製靚聲音「0成本」接Job：已經發生咗

出名「靚聲」的鄭子誠日前（11日）出席TVB劇集《俠醫》舉辦的宣傳活動，他接受《香港01》訪問時被問到現今AI盛行，技術急速發展，以一把磁性靚聲深入民心的鄭子誠會否擔心自己的「靚聲」會被取代時，他即露出擔憂的樣子。鄭子誠坦言：「呢個擔憂已經發生咗其實！」

出名「靚聲」的鄭子誠。(葉志明 攝)

鄭子誠以一把磁性靚聲深入民心。(葉志明 攝)

鄭子誠指自己的聲音已成為AI仿冒的對象：「有朋友曾經send過畀我，網上面有啲YouTube片，已經出現咗個片，一啲講股票、甚至乎一啲時事評論，係同我把聲一模一樣。」片中的旁白聲音與他本人幾乎一模一樣，但內容卻是他從未錄製過的股票分析及時事評論。他表示，雖然自己憑藉語氣和感情的細微差別，尚能分辨出真偽，但「如果普通人咁聽，係分唔出嘅」，承認該技術已幾可亂真。

鄭子誠指片中的旁白聲音與他本人幾乎一模一樣，但內容卻是他從未錄製過的股票分析及時事評論。(葉志明 攝)

對於AI仿冒聲音對工作的影響，鄭子誠直言：「我會睇到，將會發生嘅事情係會咁樣。當你AI用到你把聲咁上下嘅時候，而佢（AI）嘅價錢同你有一個好大嘅對比，咁對於啲客嚟講或者對於budget嚟講，係應該搵佢嚟做好過。」但是他又指出當中的灰色地帶，由於這些仿冒聲音只模仿其聲線，並無使用其名字，令他即使發現了也感到束手無策，難以追究。

至於鄭子誠被問到如何去應對時，他表示未想到一個實際的方法，更謂業界需要團結：「政府都要做少少嘢，點樣立法呢啲嘢咁。」現階段只能盡量「少聽為妙」，眼不見為淨。