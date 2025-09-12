呂頌賢ICU留醫半月死過翻生　瘦如紙板人面頰凹陷

當年憑令狐沖一角紅遍兩岸三地，現年59歲的呂頌賢近日驚傳病重，兩個月內多次進出急症室，甚至留醫ICU十四日一直昏迷，體重暴跌40磅。出院後近照首曝光猶如紙片人令網民大表心痛。



呂頌賢59歲驚傳兩個月內多次住院 危殆入ICU消瘦足足40磅

最帥令孤沖呂頌賢。（微博圖片）

最帥令孤沖呂頌賢。（微博圖片）

呂頌賢太太麥景婷透露兩個月來多次入院甚至ICU。（微博圖片）

呂頌賢早幾個月上載照片仍相當有型。（微博圖片）

太太麥景婷透露呂頌賢可謂死過翻生，醫護人員亦指是次個案屬罕見及嚴重。經過連日來休養，呂頌賢慢慢開始更新社交網，更上載外出用膳近照。他留言指：「是時候慰勞一下自己啦﹗印度的素食，真心不錯！有興趣的也可以去試試。」照片中見到多年保持有型靚仔兼Fit爆的呂頌賢，身形激瘦手臂甚幼，面色枯黃面頰凹陷，濾鏡下皺紋明顯老態盡現。

呂頌賢太太麥景婷透露兩個月來多次入院甚至ICU。（微博圖片）

呂頌賢報平安。（微博圖片）

其實早前傳出病重消息後，已有人質疑是因為呂頌賢長期茹素所致，麥景婷曾回應：「多謝連日嚟大家嘅關心、慰問、同埋支持。其實由我們率先提及，係想避免被好事之徒偷拍到 @吕颂贤 嘅病容之後，會大做文章，而令大家擔心！可惜事情被報道後，卻被渲染了、誇張了、誤解了⋯⋯實在始料不及！希望大家都用正能量去對待每一件事啦！🙏吃素係一種飲食模式，個人嘅喜愛！食素嘅人，係會生病，亦都會死亡！因為任何人都離唔開「生、老、病、死」！食咗素唔會變神仙，長生不老，長命千歲….希望大家放眼看清，不要再狹隘地誤解和扭曲素食嘅價值啊！🙏🙏🙏」

呂頌賢9月上載近照暴瘦下老態盡現。（微博圖片）