于朦朧墮樓身故「排除刑事嫌疑」疑點重重　全網喊話尋真相：不信

憑演出多套古裝劇《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》等劇集而為人熟悉的于朦朧，在昨（11日）驚傳墮樓身亡，當大家懷疑消息真確性時，直到傍晚時分其工作室就發出聲明，證實他是墮樓身故，而經警方工作後已排除刑事嫌疑。但不少網民就對死因存在質疑，懷疑事情根本沒那麼簡單，引起全網要求尋求真相。

據內地媒體報導指出，有同屋苑的街坊在早上6點遛狗的時候，因為狗狗聞到血腥味道才發現倒在地上的于朦朧，周圍都是血，中間有人下來聲稱是他朋友的人用衣服蓋住了他的臉，後來保安隊長就打120（醫療急救電話），隨後現場被封鎖起來，直到9點過後才解封。

對於于朦朧的死網上有多種謠言傳出，有指他是飲醉酒自己把紗窗撕扯而墮樓意外身故的，有指他是自殺的等等。但有網民就認為一個人都已經飲醉酒了，且不論說他有沒有力氣去掰開紗窗，他為人如此高大，就算把頭伸出去透氣，身體起碼都有一半是在屋內的，再加上這一種紗窗是金屬材質，徒手掰開難度是很大的，不相信一個飲醉酒的人當下可以做到。而且紗窗的邊緣異常整齊，呈現的是整塊撕裂狀脫落，不像是被人用力掰開的。

而且有網民發現他墮樓的位置下方窗戶上發現了大量的抓痕，而且是呈現倒向弧形的，所以有網民就畫出了分析圖，懷疑他是被人推下樓的。

不少網民對於于朦朧墜樓身故一事存在質疑。（微博圖片）

有網民畫出分析圖。（微博圖片）

另外，有網民針對于朦朧朋友的做法亦存在質疑，不解的是他朋友連看也沒有去看還有沒有呼吸的時候就直接用衣服蓋臉，而且並不是第一時間著急地報警，而是讓保安隊長打120（醫療急救電話），好像早知道對方已經墮樓身故似的。

有網民指出這是該小區的紗窗網。（微博圖片）

而于朦朧生前坦承自己有恐高症，在2016年拍攝古裝劇時，他因吊威也的速度失控而高空墜落，導致右腳五處骨折，此次之後造成他心裡有陰影，形成恐高症。所以，有網民相信他有恐高症，不相信他會跳樓自殺。另外，原定在隔日他需出席央視錄製節目，他為人上進有責任心，絕不相信他會自殺。

在短短不用一日的時間，于朦朧墮樓身故一事就排除刑事嫌疑作結論，如此了結令不少網民替他不值，紛紛提出質疑表明事有蹊蹺需尋求真相。

